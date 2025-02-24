النويري: حل أزمة ليبيا يبدأ بانتخابات حرة

النويري: مجلس النواب سنّ القوانين لتحقيق الاستقرار والسلام

الحل بيد الليبيين: دستور دائم ومصالحة وطنية حقيقية

النويري يدين صمت العالم عن جرائم الاحتلال في فلسطين

بروكسل تستضيف قادة العالم لمناقشة العدالة والسلام العالمي

النويري: التدخلات الخارجية تعمّق أزمة ليبيا والحل بيد الليبيين

في العاصمة البلجيكية بروكسل، وأمام نخبة من السياسيين والمفكرين في الاجتماع السنوي الثالث للمجلس العالمي للتجديد السياسي، ألقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، خطاباً حمل في طياته رؤية واضحة حول الأزمة الليبية وموقعها ضمن السياق الدولي المضطرب.

العدل والسلام… مسؤولية مشتركة

افتتح النويري كلمته بالإشارة إلى عنوان المؤتمر “معاً من أجل الأخلاق والعدالة والسلام”، مؤكدًا أنه أكثر من مجرد شعار، بل هو مسؤولية تقع على عاتق القادة وصنّاع القرار حول العالم. شدد النويري على أن العالم اليوم يواجه تحديات متزايدة تهدد العدالة وتعيق تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن الأخلاق ليست ترفاً بل ضرورة حتمية لترسيخ العدل وضمان الاستقرار.

النويري يؤكد من بروكسل أن حل أزمة ليبيا بيد الليبيين عبر انتخابات حرة ودستور دائم، منتقدًا التدخلات الخارجية التي عمّقت الأزمة ومعاناة الشعب.

فشل المجتمع الدولي في تحقيق السلم

في نبرة جمعت بين النقد والتحليل، وجّه النويري سهام انتقاده إلى المجتمع الدولي، متهماً منظماته بالفشل الذريع في تحقيق السلم والأمن. قال بصراحة: “المجتمع الدولي ومنظماته فشلت في تحقيق السلم والأمن وعجزت عن منع النزاعات، مما عزز هيمنة القوي على الضعيف”. وأبرز النويري مأساة الشعب الفلسطيني كدليل صارخ على هذا الفشل، مشددًا على أن استمرار الاحتلال الصهيوني والتطهير العرقي وجرائم الحرب كلها تُرتكب وسط صمت دولي مخزٍ.

رفض النويري بشكل قاطع أي مخطط لتهجير سكان غزة قسرًا، مؤكدًا على موقف ليبيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

انتقل النويري للحديث عن الأزمة الليبية، موضحًا أن مجلس النواب، بصفته السلطة التشريعية المنتخبة، لم يقف مكتوف الأيدي. وأكد أن المجلس عمل جاهدًا على سن القوانين اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التدخلات الخارجية حالت دون نجاح هذه الجهود. وقال بحزم: “التدخلات الخارجية عمّقت الأزمة وأطالت معاناة الشعب الليبي”.

وأشار النويري إلى أن الحل للأزمة في ليبيا لن يأتي من الخارج، بل هو في يد الليبيين أنفسهم. وشدد على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وصياغة دستور دائم يعبر عن تطلعات الشعب الليبي، إلى جانب تحقيق مصالحة وطنية حقيقية تجمع شتات الوطن وتوحد صفوفه.

في سياق حديثه عن الحلول الممكنة، دعا النويري المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية. وأكد أن “ليبيا بحاجة إلى دعم صادق يهدف إلى تمكين الليبيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدًا عن الضغوط والمصالح الخارجية”.

كما أشار النويري إلى أن بناء دولة مستقرة يتطلب توافقًا وطنيًا حقيقيًا، يبدأ من المصالحة الشاملة بين جميع مكونات الشعب الليبي، وينتهي بإقامة مؤسسات قوية تستمد شرعيتها من الشعب نفسه.

المجلس العالمي للتجديد السياسي… منصة للحوار

يُذكر أن الاجتماع السنوي الثالث للمجلس العالمي للتجديد السياسي ناقش عدة قضايا محورية تتعلق بتحقيق السلام وتعزيز العدالة حول العالم. تناولت الجلسات موضوعات مثل حقوق الإنسان، الإغاثة، والدبلوماسية كوسيلة لتحقيق السلام.

المجلس العالمي للتجديد السياسي هو منظمة عالمية تسعى لجمع السياسيين من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التعاون بينهم وتشجيع الخطاب المدني الأخلاقي في الحياة السياسية. كما يهدف المجلس إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، والسعي لنشر السلام عالميًا.

رسالة النويري… بين النقد والدعوة للإصلاح

خرجت كلمة النويري محملة برسائل واضحة، بعضها نقدي صارخ للمجتمع الدولي، والبعض الآخر دعوة صادقة للسلام والمصالحة. لقد حاول النويري تقديم رؤية شاملة تنطلق من مسؤولية محلية وتنتقد التدخلات الخارجية التي كانت سببًا رئيسيًا في إطالة أمد الأزمة.

في ختام كلمته، دعا النويري جميع الحاضرين إلى التفكير في مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية تجاه الشعوب التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات. وأكد أن تحقيق السلام العادل والدائم لا يكون إلا بإرادة حرة ودعم صادق للشعوب.

خطاب النويري في بروكسل جاء كمرآة تعكس الواقع الليبي المعقد والمتشابك مع قضايا عالمية أكبر. فقد وضع إصبعه على الجرح المفتوح للأزمة الليبية، مشيرًا إلى دور التدخلات الخارجية في تعميق المأساة، لكنه في الوقت ذاته لم يفقد الأمل في قدرة الليبيين على تجاوز أزمتهم بإرادتهم الحرة. كانت كلماته دعوة صريحة للسلام، قائمة على الأخلاق والعدالة، في عالم باتت هذه القيم فيه عملة نادرة.