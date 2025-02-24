المركزي يناشد بسرعة اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أخبار ليبيا 24

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الإثنين اجتماعها الأول لهذا العام لمناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).

مناقشة تطوير الإطار التشريعي لمكافحة غسيل الأموال

استقبل ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية، بمقر المركزي في طرابلس.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة.

وبحسب البيان جرى اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.

وفي ختام الاجتماع، وفي ظل الاستحقاقات العاجلة وضرورة امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل، تم التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال.

هذا وقد ناشدت اللجنة، السلطة التشريعية لسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والمحال إليها من قبل اللجنة الوطنية، والذي يُمثل أهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا الصدد.

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المالية، مما سيعزز الاستقرار في المؤسسات المالية الوطنية. إلا أنه مجلس النواب لم يعتمد هذا القانون المهم إلى الآن.

وفي وقت سابق أكد يوسف العقوري رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب حرص مجلس النواب على إعطاء قضية الاستقرار الاقتصادي الأولوية القصوى نظراً لأثر ذلك على مستوى معيشة المواطن الليبي.