اللافي يؤكد لـ تيتيه دعم اللجنة الاستشارية

أخبار ليبيا 24

التقى عبد الله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “حنا تيتيه”، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى الخطوات التي أنجزها الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

توافق سياسي لدعم جهود البعثة الأممية

وفي مستهل اللقاء رحب اللافي بتعيين المبعوثة الأممية الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً على دعم الرئاسي لجهود البعثة الأممية في تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف الليبية.

ووفقا للبيان شدد اللافي على أهمية دور اللجنة الاستشارية في دعم مسار الحوار، والمساهمة في وضع رؤية توافقية تعالج القضايا الخلافية بين الأطراف الرئيسية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والوصول إلى توافق وطني شامل.

مساعي البعثة لتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة

بدورها، أكدت “تيتيه” على مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة السياسية، وإعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا، كما أشارت إلى أهمية الاتفاق على عملية سياسية واضحة تساهم في معالجة القضايا العالقة بين مختلف الأطراف، بما يضمن نجاح المسار الديمقراطي ويعزز فرص التوافق الوطني، ودعمها للخطوات المنجزة في مشروع المصالحة الوطنية .

وأجرت “تيتيه” عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين مع بداية استلامها لمهام بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إذ التقت مع بالأمس مع موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، الذي أكد على ضرورة عودة العمل بنظام المحافظات، لتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة الليبية.

وأشار إلى أن نظام اللامركزية سيضمن حصول كافة المناطق على حقوقها من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، باعتبارها الحل الأنجع للمساهمة في بناء الإدارة المحلية على أساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار.

كما التقت “تيتيه” مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، حيث تباحثا حول استمرار التعاون مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين والدوليين والعمل على وقف التدخلات الأجنبية التي تؤثر على المشهد السياسي الليبي وتعرقل الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.