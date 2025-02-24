القبض على المتهم بـ السطو المسلح على وافد في صبراتة

أخبار ليبيا 24

صبراتة.. تعرض وافد لواقعة سطو مسلح في وسط المدينة

المتهم قام بسرقة هاتف الوافد ومبلغ مالي

العثور على سلاح ناري وجزء من المبلغ المالي المسروق

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الاثنين، ضبط شخص متهم في واقعة سطو مسلح على وافد، وسط المدينة.

تعرض وافد لواقعة سطو مسلح في وسط مدينة صبراتة

وقال مدير مكتب الإعلام بالمديرية محمد شتيوي، في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24″، إن وحدة التحقيق بمركز شرطة صبراته تلقت بلاغًا السبت الماضي، بشأن تعرض شخص وافد لواقعة سطو مسلح في وسط مدينة صبراتة، مبينا أن المتهم الذي استقل المركبة مع الضحية، قام بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي، قبل أن يتركه على قارعة الطريق بضواحي المدينة.

وحدة التحري والقبض تنجح في تحديد هوية الجاني

شتيوي، أوضح في تصريحاته، أن بناءً على البلاغ، باشرت وحدة التحري والقبض بالمركز جمع المعلومات اللازمة، حيث تمكنت من تحديد هوية الجاني والقبض عليه.

العثور على سلاح ناري وجزء من المبلغ المالي المسروق

وأثناء القبض على المتهم، تم العثور بحوزته على سلاح ناري نوع (مسدس) وجزء من المبلغ المالي المسروق، كما اعترف الجاني ببيع الهاتف المسروق لأحد المحلات، حيث تم استرجاع الهاتف من المحل.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم

وأشار شتيوي إلى أن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُودع الجاني في الحجز لاستكمال التحقيقات.