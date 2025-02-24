الزاوية.. مرضى الأورام ينظمون وقفة احتجاجية بسبب نقص الأدوية

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الزاوية.. وقفة احتجاجية لمرضى الأورام للمطالبة بحقوقهم في العلاج.

معاناة مستمرة نتيجة نقص الأدوية والعلاجات الضرورية لمرض الأورام

المحتجون يطالبون السلطات الصحية المحلية والوطنية بتوفير العلاجات الضرورية

للمطالبة بتوفير الأدوية والعلاجات الضرورية، نظم عدد من مرضى الأورام في مدينة الزاوية، وقفة احتجاجية، مطالبين بحقوقهم في الحصول على العلاج اللازم وتوفير الجرعات والمسحات الذرية التي يحتاجون إليها.

معاناة مستمرة نتيجة نقص الأدوية والعلاجات الضرورية لمرض الأورام

معاناة مستمرة نتيجة نقص الأدوية والعلاجات الضرورية، بهذه الكلمات كشف المحتجون عن معاناتهم المستمرة نتيجة نقص الأدوية والعلاجات الضرورية، ما يعرض حياتهم للخطر، لافتين إلى أن تأخر وصول الأدوية الحيوية والمعدات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى غلاء الأسعار بالقطاع الخاص، وعدم المقدرة على الحصول عليه بسبب الوضع المعيشي، ما يعطل سير علاجهم ويزيد من معاناتهم النفسية والجسدية.

المحتجون يطالبون السلطات الصحية المحلية والوطنية بتوفير العلاجات الضرورية

المحتجون طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات الصحية المحلية والوطنية لتوفير العلاجات الضرورية، مؤكدين أن هذه الوقفة تأتي بعد العديد من المناشدات التي لم تجد استجابة كافية.

المحتجون: استمرار الوقفة حتى يتم توفير العلاج المناسب

وفي ختام الوقفة، أكد المرضى على استمرارهم في المطالبة بحقوقهم حتى يتم توفير العلاج المناسب، داعين الجهات المختصة إلى التدخل الفوري لتلبية احتياجاتهم الإنسانية، في أدنى حقوقهم وهي توفير العلاج لهذه الفئة من المرضى.