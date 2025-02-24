الأهلي المصري والهلال السوداني وجهاً لوجه في بنغازي

الاتحاد الليبي يوافق على استضافة الأهلي والهلال

بنغازي تحتضن مواجهة نارية بين الأهلي والهلال

إياب ربع النهائي في ليبيا لأول مرة منذ سنوات

القاهرة تستعد لذهاب قوي بين الأهلي والهلال

الأهلي والهلال السوداني بين القاهرة وبنغازي.. قمة إفريقية بطابع عربي

في خطوة رياضية تحمل طابعاً خاصاً وتاريخياً، أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم موافقته على استضافة مباراة الإياب بين النادي الأهلي المصري ونادي الهلال السوداني ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-25، على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي.

عودة المباريات الأفريقية الكبرى إلى الملاعب الليبية بعد سنوات من الغياب تحمل دلالات رياضية وسياسية عميقة. بنغازي، التي عانت لسنوات من الأوضاع الأمنية المتقلبة، تستعيد اليوم موقعها الرياضي من خلال استضافة مواجهة بين عملاقين عربيين في كرة القدم.

الاتحاد الليبي يعلن استضافة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والهلال السوداني في بنغازي، بعد لقاء الذهاب بالقاهرة في أبريل القادم.

قرار الاتحاد الليبي يعكس الثقة المتزايدة في تحسن الأوضاع الأمنية ويبعث برسالة واضحة إلى القارة الأفريقية والعالم بأن ليبيا قادرة على استضافة الأحداث الكبرى مجدداً.

الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال أفريقيا، يدخل هذه المواجهة بعينه على اللقب الحادي عشر. في المقابل، يسعى الهلال السوداني إلى كسر عقدة الأدوار الإقصائية والتقدم نحو منصة التتويج.

التاريخ بين الفريقين حافل بالمواجهات القوية، ومعظمها اتسم بالندية والحماس. اللقاء المرتقب في بنغازي سيكون فرصة للهلال لتحقيق انتصار تاريخي خارج قواعده، بينما سيحاول الأهلي حسم التأهل مبكراً من مباراة الذهاب في القاهرة.

إقامة المباراة في بنغازي تتطلب استعدادات لوجستية وأمنية ضخمة. الاتحاد الليبي بالتنسيق مع السلطات المحلية يعمل على ضمان توفير الأجواء المثالية للمباراة من حيث الأمن والتنظيم.

من جهة أخرى، سيكون على الفريقين التعامل مع تحديات السفر والتنقل بين القاهرة وبنغازي، إلى جانب التأقلم مع الأجواء المختلفة بين المباراتين.

أهمية اللقاء رياضياً وسياسياً

استضافة بنغازي لهذه المباراة تتجاوز حدود الرياضة، فهي بمثابة رسالة قوية تعكس قدرة ليبيا على العودة للساحة الأفريقية كبلد قادر على تنظيم الأحداث الكبرى. كما أن هذا اللقاء يعزز العلاقات الرياضية بين الدول العربية.

على الصعيد الرياضي، اللقاء يعد اختباراً حقيقياً للفريقين، خاصة مع أهمية الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، حيث تلعب التفاصيل الصغيرة دوراً حاسماً في تحديد هوية المتأهل.

الجماهير بين الحماس والترقب

الجماهير الليبية تترقب هذه المباراة بشغف كبير، خاصة وأنها تأتي بعد غياب طويل للمباريات الدولية على الأراضي الليبية. من جانب آخر، جماهير الأهلي والهلال تستعد لدعم فرقها سواء في القاهرة أو بنغازي.

المباراة ستكون فرصة نادرة لعشاق الكرة في بنغازي لمشاهدة نجوم القارة الأفريقية على أرضهم، ما يضفي بعداً احتفالياً على الحدث.

نظرة تكتيكية.. ماذا يتوقع؟

من الناحية الفنية، يتوقع أن يعتمد الأهلي على أسلوب هجومي قوي في لقاء الذهاب مستغلاً عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مريحة قبل السفر إلى بنغازي. في المقابل، الهلال سيسعى للخروج بنتيجة إيجابية في القاهرة تمكنه من اللعب بأريحية في لقاء الإياب.

مباراة الإياب قد تشهد مفاجآت تكتيكية، خاصة إذا بقيت بطاقة التأهل مفتوحة بين الفريقين. الأرضية الجيدة لملعب شهداء بنينا ستوفر الأجواء المناسبة للعب كرة قدم مفتوحة وهجومية.

موعد مع التاريخ

المواجهة بين الأهلي والهلال السوداني ليست مجرد مباراة كرة قدم، بل هي حدث رياضي يحمل رسائل أعمق. بنغازي تستعد لكتابة فصل جديد في تاريخها الرياضي، والجماهير العربية على موعد مع قمة كروية قد لا تتكرر.

في الثامن من أبريل، ستتجه الأنظار إلى ملعب شهداء بنينا حيث سيتحدد مصير أحد الفريقين في مواصلة حلم التتويج الأفريقي. وبينما تدق ساعة البداية، يبقى السؤال: من سيكتب التاريخ هذه المرة؟