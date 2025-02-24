اتفاقية مع الصومال لإلغاء تأشيرة السفر بين البلدين
توقيع مذكرة تعاون بين بلدية طرابلس و مقديشو
أخبار ليبيا 24
وقعت حكومة الوحدة منتهية الولاية عدد من اتفاقيات التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في القضايا الإقليمية.
تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
وخلال اللقاء الذي جمع عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين مع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود والوفد المرافق له، تم التوقيع على عدد من مذكرات التعاون بين البلدين، شملت الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، بالإضافة إلى اتفاقية للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية لتعزيز التنسيق الدبلوماسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما جرى التوقيع على مذكرة تعاون بين بلدية طرابلس وبلدية مقديشو لدعم الشراكة في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى مشتركة لمراجعة الاتفاقيات السابقة، وبحث الاستثمارات الليبية في الصومال، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين.
التعاون حول القضايا المشتركة في منطقة القرن الأفريقي
وبحسب بيان الحكومة شدد الطرفان على أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية، خصوصا في منطقة القرن الأفريقي، في ظل الدور الذي ستلعبه الصومال بعد انتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي، وذلك للمساهمة في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.
وفي وقت سابق التقى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي مباحثات ثنائية مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود، واستعرض اللقاء “السُبل الكفيلة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين واستئناف التعاون في عدد من القطاعات، وكذلك الاتفاق على تنسيق المواقف في المحافل الأفريقية والدولية”.
ويشار إلى أن الرئيس الصومالي وصل ليبيا مساء أمس الأحد، وكان في استقباله بمطار معيتيقة الدولي المكلف شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة منتهية الولاية.