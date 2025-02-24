أخبار ليبيا 24

تم توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد طلبة ليبيا والمنظمة الوطنية للطلبة الأحرار – الجزائر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الطلابي بين البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والثقافية.

تبادل معرفي وثقافي بين جامعات المغرب العربي

كما تهدف الاتفاقية إلى تنظيم برامج وأنشطة مشتركة تدعم تطوير مهارات الطلبة وتوسيع آفاقهم العلمية. بالإضافة إلى التشبيك ما بين جامعات المغرب العربي وتعزيز مبادئ التضامن العربي، من خلال إقامة الجامعات الصيفية لطلبة البلدين، وتنظيم دورات وورش عمل مشتركة، وتعزيز التنسيق بين الطلبة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء كل من مستشار ومدير مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، ورؤساء الجامعات الليبية وممثلين عن جامعة سوسة التونسية.

وبحسب البيان جرى الاتفاق على تنظيم حملات دعم للطلبة الفلسطينيين، تأكيدًا على موقف الطلبة الليبيين والجزائريين في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز روح التعاون والتآخي بين الشباب العربي.

بحث أوجه التعاون مع اليونسكو

وعلى جانب آخر منفصل التقى “عمران القيب” وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع “إريك فالت” المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو لمنطقة شمال افريقيا والوفد المرافق له، وحضر اللقاء عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة ورئيس جامعة ليبيا المفتوحة وكاتبها العام ورئيس اللجنة الاستشارية، ومدير البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية الدولية ومدير مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة ومندوب الهيئة الليبية للبحث العلمي وممثلين عن شركة ليبيا القابضة للاتصالات.

وخلال اللقاء استعرض “القيب” جملة من الملاحظات حول تعثر عدد من المشاريع المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي وسبل آلية تفعيلها، خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي وعدد من المشاريع المتعلقة بتوريد المعامل للجامعات والمشاريع المتعلقة بمراكز البحث العلمي التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي وعدد من المشاريع المستقبلية.

من جانبه أكد المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو لدول المغرب العربي على أهمية الملاحظات. كما أكد على رغبة المنظمة في فتح مكتب خاص باليونسكو في ليبيا وشدد على أهمية التواصل الدائم والمباشر من أجل تذليل كافة الصعاب لإنجاز المشاريع المتعثرة والمستقبلية.