“أتالاير”: افتتاح ملعب بنغازي يوحّد الليبيين مجدداً

افتتاح ملعب بنغازي الدولي وسط احتفالات ضخمة وحضور جماهيري واسع

خليفة حفتر يقود مشهد الافتتاح ويؤكد على وحدة ليبيا

ملعب بمعايير عالمية يتسع لـ42 ألف متفرج ويجمع نجوم الكرة

رسالة وحدة من بنغازي: الكرة توحد ما فرّقته السياسة

افتتاح ملعب بنغازي الدولي.. رسالة وحدة تتخطى الرياضة

مقال نشر في موقع “أتالاير” الإسباني ورصدته وترجمته “أخبار ليبيا 24”



ليلة لا تُنسى عاشتها مدينة بنغازي يوم الخميس، حيث شهدت افتتاح “ملعب بنغازي الدولي” في حفل ضخم جذب أنظار العالم، ليس فقط لما حمله من أجواء احتفالية بل لما عكسه من رمزية وطنية قوية. وسط حضور جماهيري كبير وشخصيات سياسية ورياضية مرموقة، أُزيح الستار عن أحد أبرز المعالم الرياضية الحديثة في ليبيا.

حفل يليق بالمناسبة

تصدر المشهد الميداني القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الذي قاد مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. ووسط أجواء احتفالية بهيجة، شُغلت الأضواء الكاشفة معلنة بدء العرض البصري والموسيقي الذي تخلله عروض ليزرية وألعاب نارية أضاءت سماء بنغازي.

أساطير الكرة في قلب بنغازي

لم يكن الافتتاح مجرد مناسبة رسمية بل كان حدثاً رياضياً عالمياً بامتياز. فقد زين أساطير كرة القدم العالمية أرضية الملعب بحضورهم ومشاركتهم في مباراة استعراضية قصيرة استمرت 30 دقيقة. من بين النجوم الذين تواجدوا: صامويل إيتو، روبرتو كارلوس، فرانشيسكو توتي، باتريك كلايفرت، كلارنس سيدورف، جون تيري، ميشيل سالغادو، جوليو بابتيستا، جينس ليمان، مايكل أوين، ديفيد تريزيغيه وناني.

شهدت المباراة لحظة استثنائية حين هبطت كرة المباراة من السماء عبر طائرة درون محمولة بيد رجل استعراض حمل العلم الليبي، في مشهد خطف أنظار الحضور وأثار مشاعر الفخر والانتماء.

ملعب بمعايير عالمية

يُعد ملعب بنغازي الدولي أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الرياضية في ليبيا، بتمويل وإشراف مباشر من صندوق إعادة الإعمار والتنمية الليبي. تم بناء الملعب وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليكون منارة رياضية جديدة في المنطقة.

تبلغ سعة المدرجات 42,000 متفرج، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسعة السابقة التي لم تتجاوز 28,000. صُممت المدرجات لتوفر رؤية مثالية لجميع الزوايا، مع وجود تسعة مداخل رئيسية و24 مخرج طوارئ تضمن إخلاء الملعب في غضون سبع دقائق فقط في حالات الطوارئ.

كما يضم الملعب مرافق متطورة تشمل مناطق مخصصة لكبار الشخصيات والدبلوماسيين مع 1,266 مقعدًا مزودًا بشاشات ذكية، ومصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مطاعم ومقاهي لخدمة الزوار.

رسائل الوحدة والتلاحم

لم يكن الافتتاح مجرد احتفال رياضي، بل كان منصة لتمرير رسائل سياسية واجتماعية مهمة. خلال الكلمات التي أُلقيت في الحفل، شدد المسؤولون على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة تجاوز الانقسامات التي عصفت بالبلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

المشير خليفة حفتر، الذي كان في صدارة الحدث، أكد في كلمته على أهمية الرياضة كعامل موحد للشعوب، قائلاً: “ملعب بنغازي الدولي ليس مجرد منشأة رياضية، بل هو رسالة سلام ودعوة للوحدة بين جميع الليبيين”.

رمزية الموقع والحدث

يقع ملعب بنغازي الدولي في قلب المنطقة الشرقية، ويكتسب الحدث أهمية خاصة نظرًا للموقع الجغرافي والسياسي للمدينة، التي شهدت فترات من التوتر والصراع خلال السنوات الماضية.

يأتي افتتاح الملعب كرمز لتعافي المدينة وسعيها للعودة إلى المشهد الإقليمي والدولي كمركز رياضي وثقافي، بعيدًا عن أجواء الحرب والانقسام.

تحديات وآمال مستقبلية

ورغم النجاح الكبير الذي شهده الافتتاح، إلا أن تحديات عديدة لا تزال تواجه ليبيا في سعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية. فالبلاد تعاني من انقسامات سياسية عميقة بين حكومتي الشرق والغرب، فضلًا عن الصراعات المسلحة التي خلفت آثارًا اقتصادية واجتماعية عميقة.

لكن حدثًا كهذا يعيد الأمل لليبيين في مستقبل أفضل، حيث يمكن للرياضة أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الوحدة الوطنية وتخفيف حدة الانقسامات.

أمل في الأفق

افتتاح ملعب بنغازي الدولي لم يكن مجرد حدث رياضي فحسب، بل كان تظاهرة وطنية جمعت الليبيين تحت راية واحدة، ولو ليوم واحد. حملت المناسبة رسائل واضحة بأن ليبيا، رغم جراحها، لا تزال قادرة على النهوض والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا.

في نهاية الحفل، غادر الجمهور الملعب بروح من الأمل والفخر، بينما ظل صدى الهتافات والاحتفالات يتردد في أرجاء بنغازي، مع وعد بأن تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد مليء بالإنجازات والتطلعات.