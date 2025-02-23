ليبيا ومصر تعززان عمليات التبادل التجاري

أخبار ليبيا 24

ناقش عبدالمطلب ثابت، المكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية في القاهرة ومندوب ليبيا الدائم لدى جمهورية مصر العربية، مع رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

وبحسب بيان السفارة الليبية بمصر، تناول اللقاء مناقشة العراقيل التي تواجه الحركة التجارية بين ليبيا ومصر، وآليات وضع الحلول المناسبة لتسهيل التبادل التجاري ودعم المستثمرين، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويخدم المصالح المشتركة للجانبين.

كما تطرق الاجتماع إلى التنسيق بين النادي الليبي للسيارات والنادي المصري للرحلات، إذ تمت مناقشة سبل عودة دخول السيارات الليبية الخاصة بالمواطنين الليبيين عبر النادي الليبي، وذلك بعد نجاح جهود النادي الليبي في تسوية المديونية، مما يمهد الطريق لعودة هذه الخدمة الحيوية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جانبه أكد ثابت حرص ليبيا على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وفتح آفاق أوسع للتنسيق في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

من جانبه، أشاد إبراهيم الجراري بدعم السفير عبدالمطلب ثابت، وبدور السفارة الليبية في دعم رجال الأعمال والمستثمرين، وحرصها على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

بحث تسوية ليبيا لمساهماتها في جامعة الدول العربية

وفي سياق آخر منفصل، التقى ثابت في وقت سابق، مع السفير محمد العجيري، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بجامعة الدول العربية.

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين ليبيا وجامعة الدول العربية في الجوانب المتعلقة بقطاع الشؤون الإدارية والمالية، بالإضافة إلى مناقشة مساهمة ليبيا في موازنة الأمانة العامة حيث تُعد ليبيا ثالث أكبر مساهم في هذه الموازنة.

كما ناقش الجانبان وفقا للبيان أهمية إيجاد تسوية عادلة وجادة للمتأخرات المالية المترتبة على ليبيا بما يضمن انتظام المساهمة المالية للدولة الليبية واستيفاء جميع استحقاقاتها كعضو فاعل في الجامعة العربية. وتم التأكيد على ضرورة إزالة العقبات التي تعترض هذه التسوية بما يعزز دور ليبيا في دعم العمل العربي المشترك.