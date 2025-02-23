كونتي: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام كومو

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واجه فريق نابولي مباراة قوية وحاسمة ضد كومو الفريق الصاعد حديثاً، في مباريات الدوري الإيطالي، إذ تمكن الأخير من هزيمة الأول بهدفين مقابل هدف واحد.

خطأ يكلف نابولي الهزيمة

وقال أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، إن فريقه افتقر للرغبة في الشوط الثاني، خلال هزيمته المفاجئة 2-1 أمام كومو الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ليهدر فرصة العودة للصدارة، لكنه رفض إلقاء اللوم على لاعبيه.

وعلى الرغم من تعافي نابولي في الشوط الأول، بعدما سجل مدافعه أمير رحماني بالخطأ في مرماه مع الدقيقة السابعة، لكنه بدا بعيداً عن أفضل حالاته بعد الاستراحة؛ إذ سجل أساني دياو هدف الفوز لصاحب الأرض في الدقيقة الـ77.

ضغوط كبيرة وفقدان للرغبة لدى لاعبي نابولي

وأوضح كونتي في تصريحاته الصحفية بعد المباراة “لست راضياً عن الشوط الثاني الذي لن يُرضي أي شخص… آسف للخسارة بسبب الافتقار للرغبة، ولكن يجب علينا جميعاً محاولة فهم السبب. تهانينا على ما يفعله هؤلاء الرجال (كومو)، وجدنا أنفسنا تحت ضغط بسبب جدارتنا، والآن يتعين علينا أن نفهم ما إذا كنا جيدين في تحمل ذلك”.

وتابع “يتعين علينا النهوض وتخطي جراحنا. يمكننا (تقبل) الخسارة خططياً ولكن ليس للافتقار للرغبة وللحدة. أنا المسؤول الأول لأنني لم أتمكن من نقل هذا الشعور (للاعبين)”.

وقدم المدرب اسفه للاعبيه “أنا آسف لكن اللاعبين لم يكن لهم أي علاقة بالأمر، أنا من لم يلاحظ تباطؤ التركيز والرغبة. ومع ذلك، فإننا نضع ضغوطاً على أنفسنا. يجب أن نحافظ على ما حققناه. علينا أن نبذل قصارى جهدنا، فهذا يؤلمنا لأن الهزيمة لا يمكن التسامح معها”.

وتسببت خسارة نابولي الأولى في 11 مباراة بالدوري، في التفريط في فرصة استعادة صدارة الترتيب، ليظل في المركز الثاني ولديه 56 نقطة من 26 مباراة، متأخراً بنقطة واحدة عن إنتر حامل اللقب، فيما يحتل كومو المركز الـ13.