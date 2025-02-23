حكومة حماد تدعم موقف “عقيلة تجاه القضية الفلسطينية وتؤكد على وحدة ليبيا

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حكومة حماد تؤكد على موقفها الثابت بشأن وحدة ليبيا وسيادتها

حماد: مجلس النواب يعد الممثل الشرعي المنتخب والمعبر عن إرادة الشعب

الحكومة تجدد دعوتها للمجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية

أعبرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، في بيان اليوم الأحد، عن دعمها الكامل لما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال المؤتمر السابع للبرلمان العربي، والتي أكد فيها موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مثمنة الجهود المبذولة لدعوة تأسيس الصندوق الإسلامي العربي لتنمية وإعمار غزة.

حكومة حماد تؤكد على موقفها الثابت بشأن وحدة ليبيا وسيادتها

ووفقا للبيان، فقد جددت الحكومة تأكيدها على موقفها الثابت بشأن وحدة ليبيا وسيادتها، مشددة على ضرورة تماسك النسيج الاجتماعي والمكونات المختلفة للبلاد، والسعي المستمر لإنهاء حالة الانقسام، وترسيخ الشرعية الدستورية كطريق وحيد لاستعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

حماد: مجلس النواب يعد الممثل الشرعي المنتخب والمعبر عن إرادة الشعب وهو الأساس لأي حل سياسي

وأوضح البيان أن مجلس النواب، باعتباره الممثل الشرعي المنتخب والمعبر عن إرادة الشعب الليبي، هو الأساس لأي حل سياسي، مشيرًا إلى أن وحدة ليبيا وسيادتها خط أحمر لا يمكن التلاعب أو الاستغلال به في المناكفات السياسية. كما أكدت الحكومة أن توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي يمثلان أولوية قصوى لتحقيق الاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات.

الحكومة تجدد دعوتها للمجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية

وفي هذا السياق، جددت الحكومة دعوتها للمجتمع الدولي بالتوقف عن التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، حفاظًا على وحدة ليبيا واستقرارها، وتعزيزًا للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى حلول قائمة على أسس سليمة للأزمة الليبية.

الحكومة الليبية تدعو لإجراء انتخابات حقيقية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الليبي

وأكدت الحكومة دعمها الكامل لدعوة إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الليبي، مشيرة إلى أهمية التوافق الوطني بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للوصول إلى حل ليبي-ليبي.

وفي ختام بيانها، دعت الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى دعم تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة ديمقراطية مزدهرة.