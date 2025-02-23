بسبب وحدات مصرف الإدخار..مجلس الدولة يدين الاعتداء على “أبو كتيف” في زليتن

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محاولة أبو كتيف للإستيلاء على الوحدات السكنية التابعة لمصرف الإدخار في زليتن

اللجنة تعلن رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة

اللجنة تحمل الجهات الأمنية المعنية المسؤولية عن إطلاق النار على المواطنين والنائب

دانت لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة، الاعتداء المسلح على المواطنين في مدينة زليتن، والذي تعرض خلاله نائب رئيس اللجنة، عبد العاطي أبوكتيف، لتهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.

محاولة أبو كتيف للإستيلاء على الوحدات السكنية التابعة لمصرف الإدخار في زليتن

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن الحادث وقع الأسبوع الماضي عندما قام أبوكتيف مع مجموعة من أبناء عمومته بالهجوم على الوحدات السكنية التابعة لمصرف الإدخار في زليتن باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، في محاولة للاستيلاء عليها بالقوة.

اللجنة تعلن رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة

وأكدت اللجنة، رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، واعتبرت أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.

اللجنة تحمل الجهات الأمنية المعنية المسؤولية عن إطلاق النار على المواطنين والنائب

كما حملت اللجنة، الجهات الأمنية المعنية المسؤولية عن إطلاق النار على المواطنين والنائب، وطالبت بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.

فتح تحقيق فوري وشفاف في الواقعة

فيما دعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عنها.

اللجنة تدعو إلى توزيع المشاريع السكنية وفق آليات شفافة وعادلة

وأكد البيان على أهمية أن يتم توزيع المشاريع السكنية وفق آليات شفافة وعادلة، بما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية، كما حمّلت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، داعية إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.