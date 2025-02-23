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بالصور.. ضبط 30 مهاجرًا غير شرعي في سبها

جهود مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر في الجنوب الليبي

23 فبراير، 2025 10:17 ص
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جهاز مكافحة المخدرات
جهاز مكافحة المخدرات

أخبار ليبيا 24

  • سبها.. جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يضبط 30 شخصا من جنسيات إفريقية في عملية أمنية
  • جهاز مكافحة المخدرات: العملية جاءت تحت إشراف رئيس الجهاز فجر السبت
  • الجهاز: ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من القضايا الحساسة

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط 30 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة في عملية أمنية في مدينة سبها.

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  • الخطة المرحلية الأولى لتأمين المنطقة الجنوبية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه في إطار تنفيذ الخطة المرحلية الأولى لتأمين المنطقة الجنوبية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، شن أفراد الجهاز حملة مداهمة استهدفت مواقع تجمعات الهجرة غير الشرعية بمدينة سبها.

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  • العملية جاءت تحت إشراف رئيس الجهاز فجر السبت

وأضاف الجهاز، أن العملية جاءت تحت إشراف مباشر من رئيس الجهاز اللواء عادل عبد العزيز عمر، حيث تم تنفيذها بساعات الفجر الأولى من صباح أمس السبت.

  • ضبط 30 شخصًا من جنسيات إفريقية مختلفة

وبحسب الجهاز، فقد أسفرت المداهمة عن ضبط 30 شخصًا من جنسيات إفريقية مختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في سبها.

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  • ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من القضايا الحساسة

وتعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من القضايا الحساسة التي تشكل تحديًا على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، لما لها من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة على الدولة والمجتمع. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة للحد من هذه الظاهرة وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

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23 فبراير، 2025 10:17 ص
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