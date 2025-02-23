“النواحي الأربعة”: تصرفات المجلس الاجتماعي تخالف المصلحة العامة وتؤجج الفتنة

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عمداء بلديات النواحي الأربعة يرفضون تصرفات المجلس الاجتماعي

عمداء البلديات يرفضون محاولات المجلس الاجتماعي لفرض الوصاية والهيمنة على البلديات

عمداء البلديات: الممثل الشرعي والوحيد للنواحي الأربعة ومكوناتها الخمسة هو المجلس الاجتماعي النواحي الأربعة، برئاسة عماري البكوش

أعرب عمداء بلديات النواحي الأربعة، المنتخبون حديثًا، عن استيائهم الشديد من تصرفات المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة، مؤكدين أنها تخالف المصلحة العامة وتؤجج الفتنة، خاصة بعد نجاح الانتخابات البلدية في هذه المناطق.

عمداء البلديات يرفضون محاولات المجلس الاجتماعي لفرض الوصاية والهيمنة على البلديات

وفي بيان لهم، رفض عمداء البلديات محاولات المجلس الاجتماعي فرض الوصاية والهيمنة على البلديات، مؤكدين أن هذا لا يعكس إرادة الشعب ولا يخدم المصلحة العامة، داعين كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان عدم استغلال الجانب الاجتماعي لتحقيق مآرب شخصية أو سياسية.

عمداء البلديات: الممثل الشرعي والوحيد للنواحي الأربعة ومكوناتها الخمسة هو المجلس الاجتماعي النواحي الأربعة، برئاسة عماري البكوش

وأوضح البيان أن الممثل الشرعي والوحيد للنواحي الأربعة ومكوناتها الخمسة هو المجلس الاجتماعي النواحي الأربعة، برئاسة عماري البكوش، مشيرين إلى أنه يجب احترام إرادة الشعب والابتعاد عن أي محاولات لفرض الهيمنة على مؤسسات البلديات.

عمداء النواحي الأربعة: نرفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يشارك في اجتماعات المجلس الاجتماعي المشبوه

كما أكد البيان أن بلديات النواحي الأربعة ترفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يشارك في اجتماعات المجلس الاجتماعي المشبوه، مطالبين الجميع بالالتزام بحماية السلم الاجتماعي وتحقيق العدالة في جميع الإجراءات.

عمداء النواحي الأربعة: المواقف الرافضة لتصرفات المجلس الاجتماعي

وقد تم نشر البيان مصحوبًا بفيديو مرئي يظهر المواقف الرافضة لتصرفات المجلس الاجتماعي، في خطوة لتوضيح موقفهم بشكل جلي أمام الرأي العام.