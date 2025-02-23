المركزي يبحث مع المصارف التجارية تحدياتها لتوفير السيولة

أخبار ليبيا 24

بحث ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي صباح اليوم الأحد مع المدراء العامون للمصارف التجارية الكبرى، ومدير عام شركة معاملات للخدمات المالية، التحديات التي تواجه المصارف في توفير السيولة النقدية.

تذليل الصعوبات لدى المصارف التجارية

جاء الاجتماع في اطار متابعة خطة المصرف المركزي لتوفير السيولة النقدية في كافة ربوع ليبيا، و بشكل مستمر، والتوسُّع في خدمات الدفع الالكتروني بكافة أنواعها، كما حضر الاجتماع مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي لغرض الوقوف على احتياجات فروع هذه المصارف وخطة المصارف لتوزيع السيولة.

كما ناقش الاجتماع سبل تذليل الصعوبات التي تواجِهُها المصارف في توفير الخدمات المصرفية المتنوعة، حيث أكد مدراء المصارف على التزامهم بتنفيذ خطة المركزي لتوزيع السيولة على الفروع بالتنسيق ودعم من هيئة أمن المرافق والمُنشآت، وأكد الحضور على أن معظم فروع المصارف مستمرة في صرف احتياجات المواطنين. و أن خدمات الدفع الالكتروني في تزايد مستمر وتشهد إقبال من المواطنين بعد تسهيل الخدمة، وتنوعها وتخفيض العملات تدريجياً وفق توجيهات المحافظ.

شح السيولة وغلاء الأسعار

وفي ظل أزمة توفر السيولة النقدية، يواجه المواطن الليبي تحديات كبيرة في توفير السلة الغذائية اليومية، التي قفزت أسعارها أضعاف المرات بسبب ارتفاع الأسعار مع قرب شهر رمضان.

وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ معدل التضخم السنوي 2.1% نهاية العام الماضي. في حين توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 9% في عام 2025. ورهن البنك الدولي توقعاته بتحقق شرطين هما الاستقرار السياسي والأمني، وزياد الإنتاج الليبي للنفط.

وعلى الرغم من هذه التوقعات المبشرة ومع وصول الإنتاج اليومي للنفط إلى مليوني برميل، إلا أن الفساد الذي ينهش أجهزة الدولة الليبية، يجعل المواطن الليبي غير مستفيد من خيرات بلاده بل على العكس أبسط وأهم حقوقه بتوفر الرواتب لا يجدها، لتستمر المعاناة بسبب الحلول التلفيقية من المركزي والحكومات المتعاقبة.