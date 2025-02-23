الكوني يمنح الدكتورة رانيا الخوجة وسام العمل الصالح

أخبار ليبيا 24

منح موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي ، وسام العمل الصالح الذي يمنح لأول مرة منذ العام 2011، لمدير عام مستشفى العيون الدكتورة رانيا الخوجة، نظير الجهود التي قدمتها والفرق الطبية التابعة للمستشفى، من خدمات طبية جليلة ساهمت في علاج عشرات الآلاف من مرضى العيون في كل مناطق ليبيا.

نظير مساهمتها في توطين العلاج بالداخل

وبحسب بيان المجلس الرئاسي أكد الكوني بأن ما قامت به الدكتورة الخوجة في قيادة المستشفى بروح الفريق الواحد عجزت كبرى المؤسسات في تحقيقه، بالإضافة لمساهمتها توطين علاج مرضى العيون بالداخل.

من جانبها عبرت الدكتورة الخوجة، عن سعادتها لمنحها الوسام الذي اعتبرته نتاج جهود جماعية للعاملين بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم، ودفعة معنوية لبذل المزيد من الجهد لمرضى العيون على مستوى البلاد.

وأشار البيان أنه جاء منح الوسام خلال الزيارة التي قام بها الكوني صباح اليوم الأحد لمستشفى العيون بطرابلس. حيث تفقد الأقسام الطبية رفقة الدكتورة الخوجة، والمسؤولين بالمستشفى واطلع على الخدمات التي تُقدم للمرضى على مدار الساعة، وعبر عن إعجابه بجودة الخدمات الطبية باستخدام أحدث التقنيات في علاج أمراض العيون.

الجدير بالذكر أنه أجرت الفرق الطبية في مستشفى العيون في طرابلس نحو 12 ألف عملية جراحية خلال العام الماضي 2024، فضلًا عن الكشف على 200 ألف حالة.

وخلال جولاتها بالمدن، نفذت فرق المستشفى 3.500 عملية جراحية، بالإضافة إلى إجراء 1.000 عملية زراعة قرنية ناجحة في مختلف مدن ليبيا.

صحة الحكومة الليبية ترفض زراعة القرنية لعدم مطابقتها للمعايير

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، واجه فريق زراعة القرنية مشكلة حقيقية، عند زيارته مركز طبرق الطبي، إذ تم رفض إجراء العمليات للمرضى هناك لأسباب جوهرية قدمتها وزارة الصحة بالحكومة الليبية وهي: بفحص 17 قرنية بالمركز تبين أن ثماني منها جرى استيرداها من بنك يُدعى «CorneaGen Seattle»، وهو بنك غير مسجل كعضو في اتحاد بنوك العيون الأميركية على الرغم من أنه حاصل على الاعتماد، مما يتعارض مع الشروط والمعايير الموضوعة سابقا. أن الشروط المطلوبة لإجراء عمليات زراعة القرنية لم تكن مستوفاة بالكامل، الأمر الذي استدعى رفض إجراء هذه العمليات داخل مركز طبرق الطبي، بالإضافة إلى عدم توافر المؤهلات المطلوبة بالطبيب الزائر والذي يشكل عائقاً رئيسياً أمام إجراء العمليات. وفقا لبيان الوزارة.