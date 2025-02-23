الكوني لـ تيتيه: ضرورة العودة لنظام المحافظات لتفتيت المركزية

أخبار ليبيا 24

التقى موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي اليوم الأحد المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا حنا تيتيه، التي استلمت مهامها مؤخراً، وذلك لبحث الأوضاع السياسية في البلاد في أولى لقاءاتها مع الأطراف السياسية.

التأكيد على دعم الرئاسي لعمل البعثة الأممية

وبحسب بيان الرئاسي أكد الكوني استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، والعمل على انجاز الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأوضح البيان أنه جرى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة، لاسيما مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي باعتباره أحد دعائم تحقيق الاستقرار في ليبيا.

العودة لنظام المحافظات للتخلص من المركزية

وشدد الكوني خلال اللقاء على ضرورة عودة العمل بنظام المحافظات، لتفتيت المركزية التي أنهكت الدولة الليبية.

وأشار إلى أن نظام اللامركزية سيضمن حصول كافة المناطق على حقوقها من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، باعتبارها الحل الأنجع للمساهمة في بناء الإدارة المحلية على أساس سليم يعتمد عليه في تحقيق الاستقرار.

كما أكد بأنه لن يكون استقرار في ليبيا إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها جميع الأطراف، يكون فيها صوت المواطن هو الفيصل.

بدورها أعربت تيتيه، تطلع الأمم المتحدة لاستقرار ليبيا بالتواصل مع جميع الأطراف من أجل وضع رؤية موحدة تهدف، لمعالجة حالة الانسداد السياسي الحالي، للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وفقاً للبيان .

المنفي يشدد على الملكية الليبية للعملية السياسية

وفي وقت سابق التقت تيتيه مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، حيث طرح المنفي رؤيته لكسر حالة الانسداد السياسي التي تعيشها ليبيا. وشدد على أهمية “الملكية الليبية للعملية السياسية”، مذكراً أن أي حل دائم يجب أن ينبع من الداخل الليبي، لا أن يُفرض من الخارج. كما أكد على أن التوافق الوطني هو المفتاح، ودعا جميع الأطراف للانخراط في حوار صادق يهدف لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.