العقوري: الاستقرار يتطلب التقدم في طريق المصالحة وطي صفحة الماضي
المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان الإفريقي
- عنوان المنتدي “من أجل بناء أسس مستدامة للاستقرار والأمن في أفريقيا”.
- العقوري يشارك في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان الإفريقي
- العقوري: الاستقرار والأمن يحتاجان للتنمية وهو شرط لا ينبغي أن يكون غائبا
تحت عنوان “من أجل بناء أسس مستدامة للاستقرار والأمن في أفريقيا”، شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان الإفريقي الذي يقام في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية.
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المنتدى يعقد تحت “من أجل بناء أسس مستدامة للاستقرار والأمن في أفريقيا”
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، خلال كلمته بالمنتدى، إن الاستقرار والأمن يحتاجان للتنمية وهو شرط لا ينبغي أن يكون غائبا، ولذلك يجب أن تسير مرحلة البناء، لتوفير فرص عمل للشباب بالتوازي مع عملية بناء الاستقرار.
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العقوري: الاستقرار والأمن يحتاجان للتنمية وهو شرط لا ينبغي أن يكون غائبا
وأضاف العقوري، أن الاستقرار يتطلب التقدم في طريق المصالحة وطي صفحة الماضي وفتح باب المشاركة للجميع دون إقصاء، وأيضا الاهتمام بملف حقوق الإنسان، وهو ما يعني تعزيز قيم العدالة والمساواة، ومن المفيد الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لنزاعات عنيفة، مشيراً إلى وجود عدد من الاتفاقيات الدولية التي تحتاج التفعيل ووضع آليات العمل لها.
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العقوري: يجب أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لنزاعات عنيفة
وأكد العقوري على أهمية دور البرلمانيين في تعزيز الاستقرار من خلال المبادرات المختلفة التي تهدف لتشجيع الحوارات بين أبناء الشعب الواحد وبين دول القارة، حيث يمكن أن تساهم الدبلوماسية البرلمانية في وضع الأرضية المشتركة لتعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية.
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العقوري: طريق التنمية المستدامة هو طريق طويل
وفي ختام كلمته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، على أن طريق التنمية المستدامة هو طريق طويل، ولكن الحرص على متابعته سيكون له الأثر الإيجابي في منع مزيد من النزاعات، وحلحلة الاختلافات الحالية.