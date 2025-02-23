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العقوري: الاستقرار يتطلب التقدم في طريق المصالحة وطي صفحة الماضي

المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان الإفريقي

23 فبراير، 2025 9:47 ص
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يوسف العقوري، عضو مجلس النواب الليبي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس
يوسف العقوري، عضو مجلس النواب الليبي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس

أخبار ليبيا 24

  • عنوان المنتدي “من أجل بناء أسس مستدامة للاستقرار والأمن في أفريقيا”.
  • العقوري يشارك في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان الإفريقي
  • العقوري: الاستقرار والأمن يحتاجان للتنمية وهو شرط لا ينبغي أن يكون غائبا

تحت عنوان “من أجل بناء أسس مستدامة للاستقرار والأمن في أفريقيا”، شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان الإفريقي الذي يقام في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية.

  • المنتدى يعقد تحت “من أجل بناء أسس مستدامة للاستقرار والأمن في أفريقيا”

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، خلال كلمته بالمنتدى، إن الاستقرار والأمن يحتاجان للتنمية وهو شرط لا ينبغي أن يكون غائبا، ولذلك يجب أن تسير مرحلة البناء، لتوفير فرص عمل للشباب بالتوازي مع عملية بناء الاستقرار.

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  • العقوري: الاستقرار والأمن يحتاجان للتنمية وهو شرط لا ينبغي أن يكون غائبا

وأضاف العقوري، أن الاستقرار يتطلب التقدم في طريق المصالحة وطي صفحة الماضي وفتح باب المشاركة للجميع دون إقصاء، وأيضا الاهتمام بملف حقوق الإنسان، وهو ما يعني تعزيز قيم العدالة والمساواة، ومن المفيد الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لنزاعات عنيفة، مشيراً إلى وجود عدد من الاتفاقيات الدولية التي تحتاج التفعيل ووضع آليات العمل لها.

  • العقوري: يجب أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لنزاعات عنيفة

وأكد العقوري على أهمية دور البرلمانيين في تعزيز الاستقرار من خلال المبادرات المختلفة التي تهدف لتشجيع الحوارات بين أبناء الشعب الواحد وبين دول القارة، حيث يمكن أن تساهم الدبلوماسية البرلمانية في وضع الأرضية المشتركة لتعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية.

  • العقوري: طريق التنمية المستدامة هو طريق طويل

وفي ختام كلمته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، على أن طريق التنمية المستدامة هو طريق طويل، ولكن الحرص على متابعته سيكون له الأثر الإيجابي في منع مزيد من النزاعات، وحلحلة الاختلافات الحالية.

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23 فبراير، 2025 9:47 ص
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