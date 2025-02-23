الأرصاد: انخفاض نسبي في درجات الحرارة وسقوط أمطار بهذه المناطق

أخبار ليبيا 24

الأرصاد: رياح نشطة نسبياً على بعض مناطق الجنوب

الأرصاد: تكاثر السحب على مناطق الشمال والواحات

احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على جالو

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الأحد 23نوفمبر 2025، خيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، أن تبقى درجات الحرارة منخفضة نسبياً هذا اليوم على أغلب مناطق البلاد، خاصة على مناطق الشمال الشرقي، مع رياح نشطة نسبياً على بعض مناطق الجنوب.

وتتكاثر السحب على مناطق الشمال والواحات مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على جالو ، ويوم الغد على بعض المناطق الساحلية الممتدة من الخمس إلى مصراتة، ويشمل الاحتمال يوم الثلاثاء بعض مناطق الجبل الأخضر.

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على المناطق الممتدة من الخمس إلى مصراتة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 19)مْ.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساءً على بنغازى، تتحول تدريجياً يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(13- 18)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على الجفرة.

الرياح : شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16– 21)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الواحات مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم على جالو.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على السرير وتازربو والكفرة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17– 21)مْ.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

لا تغير كبير في حالة الطقس على اغلب مناطق البلاد.