أندية كرة القدم الأعلى تحقيقاً للإيرادات (2023-2024)

أخبار ليبيا 24

تتنافس الأندية العالمية على تحقيق أعلى الإيرادات المالية سنوياً، فضلاً عن تنافسها للحصول على البطولات الكروية. مع نهاية عام 2024، شهدنا تغييرات ملحوظة في ترتيب الأندية من حيث الإيرادات، حيث تمكنت بعض الأندية من تحقيق قفزات نوعية في دخلها السنوي.

تعافي إيرادات الأندية العالمية

بلغت الإيرادات الإجمالية لأعلى 20 ناديًا في العالم 11.2 مليار يورو في موسم 2023-2024، مسجلة زيادة بنسبة 6% عن الموسم السابق تعكس هذه الأرقام تعافي الأندية من التأثيرات المالية لجائحة كورونا، مع زيادة ملحوظة في إيرادات أيام المباريات والعائدات التجارية.

ريال مدريد (إسبانيا) – 1045,5 مليار يورو

حقق ريال مدريد إنجازًا تاريخيًا في موسم 2023-2024، حيث أصبح أول نادٍ في تاريخ كرة القدم يتجاوز حاجز المليار يورو في الإيرادات السنوية. بلغت إيرادات النادي 1.045 مليار يورو، مسجلًا زيادة قدرها 214.1 مليون يورو مقارنة بالعام السابق.

بالتأكيد هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات بسبب بثلاث بطولات كبرى: الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، وكأس محلية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت زيادة إيرادات أيام المباريات إلى 248 مليون يورو، والعائدات التجارية التي بلغت 482 مليون يورو، بزيادة نسبتها 19%، في تحقيق هذا الرقم القياسي.

مانشستر سيتي (إنجلترا) – 837.8 مليون يورو

جاء مانشستر سيتي في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 837.8 مليون يورو. على الرغم من عدم تحقيقه لإيرادات تتجاوز المليار يورو، إلا أن النادي استمر في تعزيز مكانته المالية من خلال النجاحات المحلية والمشاركة المستمرة في دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان (فرنسا) – 805.9 مليون يورو

وكان في المرتبة الثالثة على القائمة، باريس سان جيرمان بإيرادات بلغت 805.9 مليون يورو. يُعزى هذا الدخل الكبير إلى استثمارات النادي في النجوم العالميين، مما زاد من شعبيته العالمية وجذب المزيد من الرعايات والشراكات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت النجاحات المحلية والمشاركة في البطولات الأوروبية في تعزيز إيرادات النادي.

مانشستر يونايتد (إنجلترا) – 770,6 مليون يورو

استعاد مانشستر يونايتد مكانته بين الأندية الأعلى إيرادًا، حيث بلغت إيراداته 770,6 مليون يورو. حيث ساهمت مشاركته في البطولات الأوروبية، بالإضافة إلى عقود الرعاية المربحة وزيادة مبيعات المنتجات في رفع الإيرادات.

بايرن ميونيخ (ألمانيا) – 765,4 مليون يورو

حافظ بايرن ميونيخ على موقعه بين الأندية الخمسة الأولى بإيرادات بلغت765,4 مليون يورو. إذ يتربع على الدوري الألماني العريق، كما أن مشاركته المتميزة في دوري أبطال أوروبا مما يعزز من عائداته من حقوق البث والرعايات.

برشلونة (إسبانيا) – 760.3 مليون يورو

تراجع برشلونة إلى المركز السادس بإيرادات بلغت 760.3 مليون يورو، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. يُعزى هذا التراجع إلى التحديات المالية والإدارية التي واجهها النادي، وتذبذب أداء اللاعبين في البطولات.

أرسنال (إنجلترا) – 716.5 مليون يورو

حقق أرسنال قفزة نوعية في الإيرادات، حيث بلغت 716.5 مليون يورو، مما جعله يتفوق على ليفربول وتشيلسي لأول مرة منذ موسم 2016-2017.

ليفربول (إنجلترا) – 714,7 مليون يورو

إيرادات ليفربول بلغت 714,7 مليون يورو ليأتي في المركز الثامن. يستفيد النادي من قاعدته الجماهيرية الكبيرة والنجاحات الأخيرة في البطولات المحلية والأوروبية.

توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – 615 مليون يورو

جاء نادي توتنهام في المرتبة التاسعة بإيرادات بلغت615 مليون يورو. يُعزى هذا الدخل إلى الانتقال إلى ملعبه الجديد وزيادة العائدات.

تشيلسي (إنجلترا) – 545,5 مليون يورو

وفي آخر القائمة جاء تشيلسي إيرادات بلغت545,5 مليون يورو، مستفيدًا من مشاركاته في البطولات الأوروبية وعقود الرعاية المتعدد.

