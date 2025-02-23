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«أمازيغ ليبيا»: لم نطالب بإقالة الطرابلسي وأخيه الفراولة والتهديد بحشد قوة عسكرية

أمازيغ ليبيا يحذرورن من تصاعد العنف

23 فبراير، 2025 2:23 م
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الدبيبة- الطرابلسي
الدبيبة- الطرابلسي

أخبار ليبيا 24

  • المجلس الأعلى لأمازيع ليبيا: لم نهدد بحشد قوة عسكرية والتوجه إلى طرابلس
  • رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يحذر من تصاعد العنف
  • برقيق يناشد الجميع بالتحلي بروح المسؤولية للحفاظ على الوحدة الوطنية

أكد رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الهادي برقيق، اليوم الأحد، أن المجلس لم يطالب بإقالة وزير الداخلية فى حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عماد الطرابلسي أو أخيه الملقب بـ”الفراولة” كشرط لرد الاعتبار، ولم يتم التهديد بحشد قوة عسكرية والتوجه إلى العاصمة إثر واقعة دهس علم البربر في طرابلس.

  • برقيق: المجلس يقدّر الحراك الذي شهده الشارع الأمازيغي على خلفية المشاهد المشينة التي أظهرتها بعض المليشيات

وفي تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″، أوضح برقيق أن المجلس يقدّر الحراك الذي شهده الشارع الأمازيغي على خلفية المشاهد المشينة التي أظهرتها بعض المليشيات، والاستهانة بالعلم الأمازيغي، مؤكدًا أن هذا الحراك يعبر عن غضب الشارع ويعكس الشعور بالظلم، ولكنه حذر في الوقت نفسه، من أن الحراك قد يتصاعد إذا لم يتم احتواء الموقف.

  • رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يحذر من تصاعد العنف

وشدد رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، على أن المجلس يُخلّي مسؤوليته حيال أي تصرفات قد تؤدي إلى انهيار جهود الحفاظ على السلم الاجتماعي بين مكونات الشعب الليبي، داعيًا جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة وتجنب التصعيد

  • برقيق يناشد الجميع بالتحلي بروح المسؤولية للحفاظ على الوحدة الوطنية

وناشد برقيق الجميع بالتحلي بروح المسؤولية للحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع الليبي.

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23 فبراير، 2025 2:23 م
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