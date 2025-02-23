أبوجناح يبحث مع أورلاندو تعزيز التعاون في خدمات الرعاية الصحية

أخبار ليبيا 24

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، اليوم الأحد، استمرار التزام الاتحاد بـ”المساعدة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية لجميع الليبيين في جميع أنحاء البلاد”.

توطيد الشراكات الثنائية في قطاع الصحة

هذه التصريحات جاءت خلال لقائه الذي وصفه “بالمثمر” مع رمضان أبو جناح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس، وفق منشور أورلاندو عبر منصة «إكس».

وأوضح المنشور “استكشفنا المجالات الرئيسية، لتوسيع نطاق تعاوننا، مع التركيز على تحسين تقديم الخدمات المحلية”، مضيفا “نتطلع إلى تعزيز تنسيقنا الاستراتيجي والتقني في الأشهر المقبلة”.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، فقد “تضمن الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي في مجالات تعزيز صحة المهاجرين، والصحة العامة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا”.

كما ناقش الاجتماع “آليات التعاون المشترك لتحسين التواصل والتنسيق بين بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا وقطاع الصحة، بشأن تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض عبر الحدود لمنع تفشي الأوبئة ومكافحتها”.

دعم الخدمات الطبية والإغاثية لفلسطين

وفي سياق آخر منفصل، اجتمع أبوجناح، اليوم الأحد، مع الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، عصام القدومي، وسفير دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، والوفد المرافق، الذي ضم كلاً من بدر أحمد بدر عقل، مسؤول الخدمات الطبية والإغاثية بوزارة الشباب والرياضة، ومنذر عبد الله مسالمة، وكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد الفلسطيني آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية، وآليات دعم الخدمات الطبية والإغاثية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في هذا المجال.

وأشار البيان يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، ودعم القطاع الصحي الفلسطيني من خلال التنسيق المشترك وتبادل الخبرات.