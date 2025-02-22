4961 مترشحًا يتنافسون على 62 مجلسًا بلديًا

إقبال ملحوظ يعكس تمسك الليبيين بالمسار الديمقراطي

تحديات تنظيمية لم تمنع استكمال تسجيل المترشحين

المفوضية تحذر من محاولات تعطيل العملية الانتخابية

تسجيل الناخبين مستمر حتى 14 مارس عبر الرسائل النصية

إقبال واسع وتحديات خفية.. المشهد الانتخابي بين الأمل والقلق

في مشهد يعكس تطلع الليبيين لترسيخ أسس الديمقراطية المحلية، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن انتهاء مرحلة تسجيل المترشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025). بلغ عدد المترشحين الإجمالي 4961 مترشحًا، يتنافسون على 62 مجلسًا بلديًا، وهو رقم يعكس بوضوح رغبة شريحة واسعة من المواطنين في المشاركة في صنع القرار المحلي.

دلالات الأرقام.. بين الطموح والمخاوف

توزعت طلبات الترشح بين 1214 مترشحًا فرديًا و339 قائمة انتخابية تضم 3747 مترشحًا. هذه الأرقام تحمل في طياتها رسائل متباينة؛ فمن جهة، يظهر هذا الحراك الانتخابي رغبة الليبيين في تجاوز حالة الجمود السياسي، والمساهمة في إدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم. ومن جهة أخرى، يبرز التساؤل حول قدرة هذه العملية على تجاوز العقبات التي طالما أعاقت المسارات الديمقراطية في البلاد.

انتهاء تسجيل 4961 مترشحًا لانتخابات 62 مجلسًا بلديًا، والمفوضية تطلق تسجيل الناخبين حتى 14 مارس 2025، مؤكدة نزاهة العملية وسط تحديات تنظيمية.

نزاهة الانتخابات.. التحدي الأكبر

رغم إعلان المفوضية عن اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، إلا أن الطريق لم يكن خاليًا من العقبات. فقد أشار بيان المفوضية إلى وجود محاولات لتعطيل العملية الانتخابية وتهديد استقرار البلديات من قبل أطراف غير معلومة. ورغم ذلك، أكدت المفوضية استمرارها في تطبيق المعايير القانونية والرقابية لضمان سير العملية بشفافية.

هذا التصريح يسلط الضوء على التحديات الأمنية والتنظيمية التي تواجه الانتخابات البلدية في ليبيا، حيث تبقى بعض المناطق عرضة للتأثيرات الخارجية والضغوط السياسية التي قد تهدد نزاهة الانتخابات.

تسجيل الناخبين: رهان المشاركة الشعبية

في خطوة لتعزيز مصداقية العملية الانتخابية، أعلنت المفوضية عن بدء تسجيل الناخبين، وهي المرحلة التي تستمر حتى 14 مارس 2025. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، خاصة وأن الانتخابات البلدية تمثل المستوى الأقرب للمواطنين في صناعة القرار.

تعتمد عملية التسجيل على استخدام الرسائل النصية، وهو ما يعكس محاولة المفوضية تسهيل الإجراءات وتوسيع دائرة المشاركة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في توعية المواطنين بأهمية هذه المرحلة وضمان وصول المعلومات الدقيقة إليهم.

الإعلام والمجتمع المدني.. شريكان في التوعية

شددت المفوضية على أهمية دور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في توعية المواطنين بأهمية المشاركة الانتخابية. وأكدت أن نجاح العملية يعتمد بشكل كبير على جهود التوعية التي يجب أن تتضافر بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

في هذا السياق، دعت المفوضية كافة الشركاء إلى المساهمة في حملات التوعية، مع التأكيد على أهمية التصدي لأي محاولات تهدف إلى تضليل الناخبين أو تعطيل العملية.

آفاق الانتخابات البلدية.. بين التفاؤل والحذر

بين الأرقام والبيانات الرسمية، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الانتخابات البلدية في تعزيز الاستقرار المحلي وفتح آفاق جديدة للديمقراطية في ليبيا؟

الإقبال الكبير على الترشح يعكس بلا شك رغبة الليبيين في التغيير، لكنه لا يلغي المخاوف المرتبطة بالوضع الأمني والتحديات التنظيمية. كما أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين المفوضية والجهات المعنية والمجتمع المدني.

فرصة جديدة لرسم مستقبل محلي أفضل

في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها ليبيا، تمثل الانتخابات البلدية فرصة نادرة لتعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم الديمقراطية من القاعدة. وبين الإقبال الشعبي والتحديات القائمة، يبقى الأمل معلقًا على وعي المواطنين وإرادتهم في اختيار ممثليهم بعيدًا عن التأثيرات السلبية.

وفي النهاية، تبقى هذه الانتخابات اختبارًا حقيقيًا لقدرة الليبيين على تجاوز الخلافات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة للجميع.