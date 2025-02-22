من الأقوى عسكريًا في الشرق الأوسط عام 2025؟

تركيا تتصدر الترتيب العسكري الإقليمي بجدارة

مصر والسعودية في سباق التسلح الإقليمي المحتدم

إيران وجيش الاحتلال… توازن هش وتحالفات متشابكة

دول الخليج بين الاستقرار والتحديات العسكرية المتزايدة

التوازنات العسكرية في الشرق الأوسط 2025: لعبة قوى مشتعلة بين التاريخ والجغرافيا

في خضم تعقيدات المشهد السياسي والعسكري للشرق الأوسط، يعود سؤال “من الأقوى؟” إلى الواجهة مجددًا. التصنيف العسكري لعام 2025، الصادر عن مؤسسة [Global]، يعيد تشكيل خريطة النفوذ العسكري في المنطقة، كاشفًا عن تحولات دقيقة في موازين القوى وتطلعات الدول الإقليمية لتحقيق التفوق في ساحة تعج بالتوترات.

تركيا: الصعود نحو القمة

تتصدر تركيا قائمة القوى العسكرية الإقليمية لهذا العام بمؤشر قوة بلغ 0.1902، معززة مكانتها كقوة إقليمية طموحة تسعى لفرض نفوذها عبر مزيج من الاستراتيجيات العسكرية والسياسية. على مدى السنوات الماضية، استثمرت أنقرة في تحديث جيشها، مع التركيز على الصناعات الدفاعية المحلية مثل الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الصاروخي، مما منحها أفضلية نوعية في ميادين المعارك الحديثة. هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة استراتيجية مدروسة تهدف لتعزيز استقلالية القرار العسكري التركي بعيدًا عن الاعتماد الكامل على التحالفات الغربية.

تصنيف عسكري لعام 2025 يكشف تصدر تركيا للشرق الأوسط بقوة عسكرية ملحوظة، تليها جيوش الاحتلال وإيران، وسط تنافس حاد بين القوى الإقليمية الكبرى.

جيش الاحتلال: قوة ضاربة بتحديات داخلية

يأتي جيش الاحتلال في المرتبة الثانية بمؤشر 0.2661، مستندًا إلى تفوق تكنولوجي هائل ودعم استراتيجي غربي مستمر. ورغم قوته، يواجه الجيش تحديات متزايدة مع تنامي حركات المقاومة الإقليمية وازدياد حدة التوترات الداخلية، التي تهدد بانفجار اجتماعي قد ينعكس سلبًا على جاهزيته العسكرية. ومع ذلك، تظل قدرته الجوية والتكنولوجية عاملاً حاسمًا في بقائه ضمن المراتب الأولى.

إيران: لاعب شرس في ساحة متقلبة

تحتل إيران المرتبة الثالثة بمؤشر 0.3048، مدفوعة بسياسة توسعية تتجاوز حدودها الجغرافية عبر حلفاء إقليميين وتمويل حركات مسلحة. ورغم العقوبات الاقتصادية الثقيلة، استثمرت طهران في تطوير برامجها الصاروخية الباليستية وقدراتها السيبرانية، ما جعل منها قوة لا يمكن تجاهلها في أي معادلة عسكرية. إلا أن الضغوط الاقتصادية والتوترات الداخلية تلقي بظلالها على استدامة هذه القوة.

مصر: قوة تقليدية بآمال متجددة

في المرتبة الرابعة، تأتي مصر بمؤشر 0.3427، محافظة على لقب “أكبر جيش عربي من حيث العدد”. ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين الكم والنوعية. شهدت السنوات الأخيرة جهودًا لتحديث الترسانة العسكرية، خاصة مع صفقات كبرى شملت مقاتلات متطورة وغواصات حديثة. لكن، تبقى قدرة الجيش المصري في إدارة النزاعات غير التقليدية أحد أهم التحديات التي يواجهها.

السعودية: إنفاق ضخم بطموحات إقليمية

السعودية، بمؤشر 0.4201، تواصل سياسة الإنفاق العسكري الضخم لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية. ومع اعتمادها الكبير على الأسلحة الغربية، عملت الرياض مؤخرًا على تطوير برامج تصنيع محلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي. ورغم التحديات الأمنية المستمرة، خصوصًا في الجنوب، تسعى السعودية للحفاظ على توازن القوة مع جيرانها الإقليميين، خاصة في ظل تصاعد النفوذ الإيراني.

دول الخليج: بين الاستقرار والتحديات

الإمارات، قطر، والكويت، ورغم مواردها المالية الهائلة، تتفاوت قدراتها العسكرية بشكل ملحوظ. الإمارات، بمؤشر 1.0186، برزت كلاعب مؤثر في الصراعات الإقليمية الأخيرة، بينما ركزت قطر (1.4307) والكويت (1.6982) على تعزيز القدرات الدفاعية أكثر من التدخلات الخارجية. البحرين وعُمان واليمن يقبعون في مراتب متأخرة نسبيًا، مع تركيزهم على الدفاع الداخلي وسط التوترات الإقليمية.

العراق وسوريا: جيوش تنهض من تحت الأنقاض

العراق، بمؤشر 0.7738، وسوريا بمؤشر 1.2771، يمثلان حالتيْن معقدتيْن لجيوش أُنهِكت بفعل الحروب الداخلية والخارجية. ومع ذلك، تبذل كلتا الدولتين جهودًا مضنية لإعادة بناء مؤسساتهما العسكرية، وسط تحديات أمنية هائلة وتدخلات خارجية تؤثر على مسار عملية التعافي.

ليبيا واليمن: الجيوش المنهكة بفعل الصراعات

ليبيا واليمن، بمؤشرين 1.4449 و 1.8901 على التوالي، يعانيان من ضعف القدرات العسكرية نتيجة النزاعات الأهلية المستمرة والانقسامات الداخلية. هذه الفوضى المستمرة جعلت من إعادة بناء المؤسسات العسكرية تحديًا ضخمًا، وسط مشهد إقليمي يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.

توازن القوى: مشهد معقد ومفتوح الاحتمالات

تكشف هذه التصنيفات عن مشهد عسكري إقليمي متقلب يعج بالصراعات الظاهرة والخفية. فبينما تسعى بعض الدول لتعزيز قوتها عبر التحالفات والاستثمارات الدفاعية، تعاني أخرى من صراعات داخلية تستنزف مواردها وتضعف مكانتها الإقليمية. وفي ظل هذه التوازنات الهشة، تبقى المنطقة ساحة مفتوحة أمام التحولات المفاجئة، حيث يمكن لأي حدث طارئ أن يقلب موازين القوى رأسًا على عقب.

الشرق الأوسط ومصير القوة

يبقى مستقبل المنطقة معلقًا بين تصاعد النزاعات من جهة، ومحاولات تحقيق توازنات أكثر استقرارًا من جهة أخرى. فالتفوق العسكري لا يقتصر فقط على العتاد والعدد، بل يتطلب إدارة سياسية حكيمة قادرة على توظيف هذه القوة بما يخدم مصالح الدول دون الانجرار نحو هاوية الصراعات المستمرة.