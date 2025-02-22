ليبيا تشارك في جلسة “المرأة والأرض” بالمؤتمر العربي للأراضي

أخبار ليبيا 24

شاركت ليبيا في الجلسة رفيعة المستوى حول “المرأة والأرض”، ضمن فعاليات المؤتمر العربي الثالث للأراضي، إذ يناقش المؤتمر التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه المرأة في الحصول على حقوقها في الأراضي.

وزراء العرب يجتمعون لتعزيز حقوق المرأة

جاءت مشاركة ليبيا عن طريق “أبوبكر الطرابلسي” نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بوزارة الحكم المحلي لحكومة الوحدة منتهية الولاية، وشارك في المؤتمر لفيف من الوزراء العرب منهم وزير الأشغال العامة والبنية التحتية بالجمهورية اليمنية، والأمينة العامة للمجلس الوطني للبنية العمرانية بجمهورية السودان، والمدير العام للإسكان والتخطيط الحضري لمحافظة مسندم بسلطنة عمان، ورئيس المصلحة مفتش رئيسي للخزينة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

استعراض جهود الحكم المحلي في دعم المرأة الليبية

وبحسب بيان الوزارة استعرض “الطرابلسي” جهود المجلس الأعلى للإدارة المحلية في ليبيا في معالجة قضايا حقوق المرأة بشكل عام وكذلك إدارات استخدامات الأراضي والممتلكات العقارية، مشيرًا إلى أن المجلس باعتباره الذراع الفني لوزارة الحكم المحلي ويضم عمداء 144 بلدية في ليبيا، يعمل على سياسات إدماج حقوق المرأة في سياسات التخطيط العمراني والتنمية المحلية، بالتنسيق وضمن منظومة متكاملة مع مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي، ومنتدى عضوات المجالس البلدية، ومكاتب دعم وتمكين المرأة في البلديات.

كما أكد “الطرابلسي” على ضرورة ضمان المساواة في الوصول إلى الأراضي والموارد العقارية وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ودعم المبادرات التي تعزز التمكين القانوني والتنفيذي للمرأة.

مناقشة تحديات المرأة للحصول على حقوقها في الأراضي

هذا وقد تناولت الجلسة التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه المرأة في الحصول على حقوقها في الأراضي، حيث أوضح “الطرابلسي” أن وزارة الحكم المحلي تعمل على مسارين رئيسين، “أولهما تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال دور العائلة والقبيلة ومخاتير المحلات، ما ساهم في تقديم حلول مجتمعية فعالة لمواجهة تحديات الإسكان خاصة في حالات الأزمات والكوارث المناخية، فيما يتمثل المسار الثاني في معالجة القيود القانونية والاجتماعية، عبر مراجعة التشريعات، والتوعية المجتمعية، وتنفيذ برامج تدريبية بالشراكة مع مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، لضمان وصول المرأة إلى حقوقها العقارية وتعزيز مشاركتها في التخطيط العمراني”.

وفيما يتعلق بتبني سياسات تضمن المساواة بين الجنسين في إدارة الأراضي، أكد “الطرابلسي” “فيما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية والشريعة الإسلامية والتي تؤكد المرأة في ليبيا على الالتزام بها أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية يعمل على إدراج معايير تكافؤ الفرص في اللوائح البلدية، ودعم مكاتب تمكين المرأة لتعزيز وصول النساء إلى حقوقهن، والعمل مع عمداء البلديات ومنتدى عضوات المجالس البلدية لضمان تخصيص عادل للأراضي السكنية والزراعية للنساء، بالإضافة إلى وضع آليات متابعة لضمان تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع” وفقا للبيان.