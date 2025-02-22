قمة عربية مصغرة بالرياض.. موقف موحد ضد التهجير

قمة الرياض تجمع قادة العرب لمواجهة تحديات غزة

غياب بيان رسمي يعكس خلافات خلف الكواليس

القمة العربية: دعم فلسطين ورفض خطط التهجير

مقترح مصري من ثلاث مراحل لإعادة إعمار غزة

في لحظة فارقة تشهدها القضية الفلسطينية، اجتمع قادة الدول العربية في الرياض في قمة مصغرة غير رسمية حملت بين طياتها دلالات عميقة تتجاوز الصور البروتوكولية المعتادة. هذه القمة، التي جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والعاهل الأردني، والرئيس المصري، جاءت بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتكون ساحة نقاش حيوي حول مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

خلفية القمة: لحظة استثنائية في زمن استثنائي

في ظل التصعيدات الأخيرة في قطاع غزة، والحديث المتزايد عن خطط تهجير قسرية للفلسطينيين إلى مصر والأردن، دعت السعودية إلى هذا الاجتماع التشاوري، كخطوة استباقية تهدف إلى توحيد الموقف العربي وتقديم رؤية بديلة ترفض تلك المخططات. القمة، رغم طابعها غير الرسمي، حملت ثقلاً سياسياً هائلاً، حيث جمعت أبرز القادة العرب لمناقشة خيارات حاسمة حول مصير غزة.

اجتماع عربي مصغر بالرياض يجمع قادة الخليج ومصر والأردن لتنسيق موقف موحد ضد تهجير الفلسطينيين من غزة ودعم خطة مصرية لإعادة الإعمار.

المواقف العربية: رفض قاطع للتهجير ودعم إعادة الإعمار

كان الحضور العربي لافتاً، حيث شارك في القمة كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد.

في تغريدة عبر منصة “إكس”، أكد الشيخ محمد بن زايد أهمية اللقاء في تعزيز التنسيق العربي، قائلاً: “نسعى لتعزيز التعاون العربي ومساندة القضية الفلسطينية”. بينما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على “الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين”، مؤكداً أن أي خطة تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها لن تحظى بقبول عربي.

الخطة المصرية.. خارطة طريق من ثلاث مراحل

خلال النقاشات، طرحت مصر خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة تتضمن ثلاث مراحل رئيسية:

مرحلة الإنعاش المبكر (6 أشهر): إزالة الركام وتوفير مساكن مؤقتة مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية. مرحلة إعادة الإعمار: عقد مؤتمر دولي لجمع التمويل اللازم مع ضمان بقاء السكان في أرضهم. مرحلة الحل السياسي: إطلاق مسار سياسي يهدف إلى تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، مع إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الخطة المصرية، رغم واقعيتها، تواجه تحديات ضخمة، أبرزها التمويل. تشير التقديرات الأممية إلى أن إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، منها 20 ملياراً خلال السنوات الثلاث الأولى. في هذا السياق، تعوّل مصر على دعم خليجي وأوروبي واسع.

الخلافات الكامنة.. قمة من دون بيان رسمي

رغم التوافق الظاهري، انتهت القمة دون إصدار بيان رسمي—a خطوة تثير التساؤلات حول وجود خلافات غير معلنة بين القادة. تحدثت مصادر عن نقاشات حادة حول مستقبل حكم غزة، خاصة فيما يتعلق بدور حركة حماس بعد انتهاء الحرب. الخطة المصرية تقترح إدارة فلسطينية غير حزبية تدير القطاع وتكون خاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، مع تشكيل قوة شرطية محايدة.

غياب سلطنة عمان عن القمة عزز من التكهنات حول تباينات في الرؤى بين الدول العربية، رغم الإجماع الظاهري على رفض التهجير.

السعودية كوسيط.. بين الواقعية والطموح

السعودية، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، لعبت دور الوسيط الرئيسي في جمع القادة العرب. هذا الدور يعكس سعي الرياض لترسيخ مكانتها كقوة إقليمية قادرة على جمع الفرقاء العرب وتقديم مبادرات لحل القضايا العالقة.

في كلمته خلال القمة، أكد بن سلمان على “أهمية وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الوجودية التي تهدد المنطقة”، مشدداً على أن “القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعالم العربي”.

قراءة في المشهد السياسي.. لحظة نادرة من الإجماع

القمة المصغرة في الرياض تمثل لحظة نادرة من الإجماع العربي حول رفض خطط تهجير الفلسطينيين. لكنها في الوقت نفسه تكشف عن هشاشة التوافق العربي في ظل تضارب المصالح والرؤى حول قضايا مثل إعادة إعمار غزة ومستقبل حكم القطاع.

يبدو أن القادة العرب يدركون حجم التحديات الراهنة، خاصة مع ضغوط دولية متزايدة لإيجاد حلول عاجلة. ومع ذلك، فإن غياب بيان رسمي يعكس صعوبة تحقيق توافق كامل حول التفاصيل.

المستقبل.. بين الآمال والتحديات

مع اقتراب القمة العربية الطارئة في القاهرة، يبدو أن القمة المصغرة بالرياض ستكون بمثابة تمهيد لرسم خارطة طريق عربية موحدة. السؤال المطروح الآن: هل سيتمكن القادة العرب من تجاوز الخلافات وتقديم خطة متماسكة تدعم حقوق الفلسطينيين وتواجه التحديات الإقليمية؟

ما هو مؤكد أن الشعوب العربية والإسلامية تترقب بحذر وأمل ما ستؤول إليه هذه التحركات، خاصة في ظل التصعيدات المستمرة في غزة والتحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

القمة المصغرة في الرياض أعادت التأكيد على أن القضية الفلسطينية ما زالت في قلب الأولويات العربية، لكنها كشفت أيضاً عن عمق التحديات التي تعترض طريق الحلول الفعلية والمستدامة.