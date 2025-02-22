غوارديولا غير واثق من مشاركة هالاند لمواجهة ريفربول

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شكوك من قدرة مشاركة لاعب مانشستر سيتي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الشرس في المباراة المرتقبة ضد ليفربول الأحد المقبل بسبب إصابته في الركبة.

ضعف في صفوف الفريق مع غياب هالاند

وقال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، في تصريحات صحفية أنه غير واثق من قدرة هالاند من المشاركة في المباراة.

ويعمل الأطباء على تعافي هالاند في أسرع وقت وتحضيره للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول يوم الأحد المقبل، ضمن قمة الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هالاند قد تعرض لإصابة في ركبته اليمنى خلال مباراة سيتي أمام نيوكاسل يونايتد السبت الماضي، التي انتهت بفوز الفريق 4-0. وقد حالّت الإصابة دون مشاركته في لقاء سيتي ضد ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، الذي انتهى بخسارة الفريق السماوي 3-1، مما أدى إلى خروجه المبكر من المسابقة.

وفيما يتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة من 26 مباراة، متفوقًا بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه أرسنال، الذي لعب 25 مباراة.

وفي المقابل، يبدو مانشستر سيتي بعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة قبل خوضه الـ13 مباراة المتبقية في البطولة.

مبابي يعلق على فوزهم أمام مانشستر ستي

وحول مباراة مانشستر ستي وريال مدريد، التي فاز فيها الأخير علق نجم ريال مدريد كيليان مبابي على تألقه في دوري أبطال أوروبا، وقيادته الفريق الإسباني لدور الـ16 من البطولة، بعدما سجل ثلاثية رائعة (هاتريك) في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال مبابي بعد انتهاء المباراة: “كانت ليلة مثالية. أردنا التأهل. تأهل ريال مدريد لدور الـ16 بدوري الأبطال منطقي”.

وتابع مبابي “نحن أقوياء على ملعبنا ومن الرائع أن نسعد جماهيرنا”.

وبعد فوزه 3-2 ذهابا و3-1 إيابا، تخطى ريال مدريد بطل إنجلترا بنتيجة 6-3 في مجموع اللقاءين.