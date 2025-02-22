عقيلة صالح يفتح النار على الدبيبة وحكومته منتهية الولاية

عقيلة صالح: حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها وانتهت مدتها

دعوة عربية لدعم غزة… وانتقادات حادة للوضع الليبي

إعمار ليبيا يتقدم رغم التحديات… وصالح يشيد بالداعمين

هل تعيد الانتخابات المرتقبة الاستقرار للمشهد الليبي؟

ليبيا بين مطرقة الأزمات وسندان الإعمار: قراءة في تصريحات عقيلة صالح وانتقاداته اللاذعة لحكومة الدبيبة

وسط قاعات جامعة الدول العربية في القاهرة، وأمام نخبة من الشخصيات البرلمانية العربية، وقف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ليُفجر قنابل سياسية مدوية لم تُحدث فقط صدى في أروقة المؤتمر السابع للبرلمان العربي، بل زلزلت أجواء المشهد الليبي الداخلي، الذي بات يعيش على وقع التوترات والانقسامات السياسية منذ سنوات.

بصوت جهوري ونبرة ملؤها الغضب والاستياء، انتقد صالح حكومة عبد الحميد الدبيبة التي وصفها بأنها “فاقدة للشرعية” بعد انتهاء مدتها القانونية وسحب الثقة منها من قبل مجلس النواب. لم يتوقف عند هذا الحد، بل طالب بضرورة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تقود ليبيا إلى بر الأمان، عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، مؤكداً أن قوانين الانتخابات جاهزة ومن شأنها إنهاء حالة الجمود والانقسام التي تخنق البلاد منذ عقد من الزمن.

عقيلة صالح ينتقد حكومة الدبيبة معتبرًا إياها فاقدة للشرعية، ويدعو لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدًا تقدم مشاريع إعمار ليبيا رغم التحديات السياسية.

حكومة الدبيبة في مرمى الانتقادات

لم يكن هجوم عقيلة صالح على حكومة الدبيبة وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكمات سياسية وصراعات محتدمة بين مؤسسات الدولة الليبية. ففي كلمته بالمؤتمر، وجه سهامه الحادة نحو الدبيبة، قائلاً إن حكومته “لم تنجز المهام التي جاءت من أجلها، بل زادت الوضع تعقيداً”، متهماً إياها بالفشل في توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.

صالح شدد على أن حكومة الدبيبة لم تعد تملك أي غطاء شرعي بعد انتهاء المدة المحددة لها في المرحلة التمهيدية، مضيفاً: “إن استمرارها في السلطة يُعد تجاوزًا واضحًا للإرادة الشعبية وللقانون الليبي.” ودعا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى “وقف التعامل مع هذه السلطة غير الشرعية”، مُلمحًا إلى وجود مصالح خفية تدفع بعض القوى الدولية لدعم بقاء الدبيبة في السلطة رغم معارضة البرلمان.

إعمار ليبيا.. شعلة أمل وسط رماد الأزمات

رغم قتامة المشهد السياسي، حرص عقيلة صالح على تسليط الضوء على النقاط المضيئة في حديثه، حيث استعرض التقدم الملحوظ في مشاريع إعادة إعمار ليبيا، لاسيما في المناطق التي تضررت من الكوارث الطبيعية كإعصار دانيال المدمر. وأكد أن “85% من الأراضي الواقعة تحت سلطة مجلس النواب تشهد حالة تنموية نادرة، تجاوزت التوقعات بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت بالبلاد”.

استعرض صالح إنجازات إعادة الإعمار قائلاً: “كل يوم نرى افتتاح مدرسة جديدة أو جامعة أو مستشفى، وهذه النجاحات دليل على قدرة ليبيا على النهوض رغم كل المعوقات.” كما دعا الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والطاقة والزراعة والسياحة، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري بات أكثر أمانًا واستقرارًا في المناطق التي تخضع لسيطرة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب.

الانتخابات المنتظرة… أمل في الأفق أم سراب؟

تصريحات عقيلة صالح بشأن الانتخابات جاءت لتُعيد إحياء الأمل في إمكانية الخروج من الأزمة السياسية الخانقة. فقد أوضح أن “قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان قد صيغت بالفعل عبر لجنة (6+6) وأكدت الأمم المتحدة صلاحيتها”، مشيرًا إلى أن الكرة الآن في ملعب القوى السياسية الليبية والمجتمع الدولي لدعم هذا المسار.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يملك مجلس النواب القدرة فعليًا على فرض إجراء الانتخابات وسط الانقسام السياسي والمؤسساتي الحالي؟ وهل ستقبل حكومة الدبيبة التخلي عن السلطة طواعية؟

المشهد الليبي بين الداخل والخارج

لم يكن حديث عقيلة صالح في المؤتمر مقتصرًا على الشأن الليبي فقط، بل تطرق أيضًا إلى القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن “غزة ليست وحدها” وأن القضية الفلسطينية تظل هي المحور الأهم في وجدان الأمة العربية. دعا إلى تأسيس “الصندوق الإسلامي العربي لتنمية وإعمار غزة”، مُطالبًا الحكومات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

تصريحاته عن فلسطين حملت رسائل ضمنية أيضًا للداخل الليبي، حيث سعى للربط بين الصمود الفلسطيني والصمود الليبي في مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أن “الوحدة العربية قادرة على تجاوز كل العقبات إذا ما اتحدت الصفوف وتوحدت الأهداف.”

ليبيا على مفترق طرق

تصريحات عقيلة صالح تعكس بوضوح حجم الانقسام العميق الذي يعاني منه المشهد الليبي، لكنها في الوقت ذاته تفتح بابًا جديدًا للأمل في تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الاستقرار.

ليبقى السؤال الأهم: هل ستنجح ليبيا في تجاوز عثراتها والوصول إلى محطة الانتخابات المنتظرة؟ أم أن الصراعات الداخلية والتجاذبات الخارجية ستظل حجر عثرة أمام استقرار هذا البلد المثقل بجراحه؟

في انتظار ما ستُسفر عنه الأيام القادمة، تظل ليبيا واقفةً على مفترق طرق، بين الأمل والخذلان، بين البناء والدمار، وبين وحدة الصف والانقسام.