أخبار محليةالأخبار

ضبط عصابة نيجيرية تمارس أعمال الشعوذة في سبها

ممارسة أعمال الشعوذة والسحر والتهريب

22 فبراير، 2025 12:23 م
0 0
IMG 9259

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط تنظيم عصابي يمتهن الشعوذة والتهريب في مدينة سبها.

مداهمة عصابة نيجيرية في سبها

وبحسب بيان الجهاز داهم عناصر الجهاز أحد المواقع المشبوهة، و ألقت القبض على مواطن نيجيري يدعى «ع ب ي» وزوجته «س ح م» كانوا يمتهنون السحر والشعوذة.

وعثر بالموقع على أدوات غريبة يستخدمونها كأدوات لإجرامهم،إلى جانب طلاسم وبخور وعظام، بالإضافة إلى صور لنساء ورجال، وأشياء أخرى يُشتبه باستخدامها لأغراض تتعلق بالسحر والشعوذة.

كما جرى ضبط كميات من الوقود والسجائر المهربة التي دفعت الجهاز إلى الجزم بتورط العصابة في أنشطة إجرامية متعددة. وتقرر إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة، لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا للبيان.

IMG 9258

ضبط كميات من الوقود والسجائر المهربة في سبها

وفي سياق آخر منفصل، أعلن الجهاز ضبط كميات كبيرة من الوقود والسجائر المهربة في سبها.
وبحسب البيان أكد “أن العمليات الأمنية المتواصلة في المنطقة الجنوبية، وتحديدًا في مدينة سبها، تحت إشراف مباشر من رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء عادل عبدالعزيز عمر، حيث قام أفراد التحريات وجمع المعلومات والقبض بالجهاز بمداهمة ثلاثة مواقع في منطقة عبد الكافي، لافتا إلى أن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب خارج ليبيا”.
أضاف الجهاز، أنه أثناء التفتيش الدقيق للمواقع باستخدام كلاب الأثر، تم العثور على مبنى (طهنجر) مُعد لتخزين الممنوعات والبضائع المهربة، حيث ضُبطت بداخله كمية كبيرة من السجائر المهربة تقدر بحوالي 42,500 علبة.

وأوضح الجهاز أنه تم تسليم المواقع التي ضُبط فيها الوقود إلى رئيس الغرفة الأمنية المشكلة من قبل رئيس أركان القوة البرية، الفريق صدام خليفة حفتر، وأما فيما يخص كمية السجائر المهربة، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

الوسوم
22 فبراير، 2025 12:23 م
0 0

المزيد من الأخبار

03 5 1

المحجوب: اجتماعات القاهرة قد تصل لحل أزمة مجلسي النواب والدولة

22 فبراير، 2025 10:08 ص
IMG 9255

ليبيا تشارك في جلسة “المرأة والأرض” بالمؤتمر العربي للأراضي

22 فبراير، 2025 9:38 ص
frame 35

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بالشمال ورياح نشطة على الجنوب

22 فبراير، 2025 9:19 ص
افتتاح ملعب بنغازي يبهر العالم ويعيد ليبيا للواجهة الرياضية

افتتاح ملعب بنغازي يبهر العالم ويعيد ليبيا للواجهة الرياضية

22 فبراير، 2025 2:50 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى