ضبط عصابة نيجيرية تمارس أعمال الشعوذة في سبها

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط تنظيم عصابي يمتهن الشعوذة والتهريب في مدينة سبها.

مداهمة عصابة نيجيرية في سبها

وبحسب بيان الجهاز داهم عناصر الجهاز أحد المواقع المشبوهة، و ألقت القبض على مواطن نيجيري يدعى «ع ب ي» وزوجته «س ح م» كانوا يمتهنون السحر والشعوذة.

وعثر بالموقع على أدوات غريبة يستخدمونها كأدوات لإجرامهم،إلى جانب طلاسم وبخور وعظام، بالإضافة إلى صور لنساء ورجال، وأشياء أخرى يُشتبه باستخدامها لأغراض تتعلق بالسحر والشعوذة.

كما جرى ضبط كميات من الوقود والسجائر المهربة التي دفعت الجهاز إلى الجزم بتورط العصابة في أنشطة إجرامية متعددة. وتقرر إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة، لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقا للبيان.

ضبط كميات من الوقود والسجائر المهربة في سبها

وفي سياق آخر منفصل، أعلن الجهاز ضبط كميات كبيرة من الوقود والسجائر المهربة في سبها.

وبحسب البيان أكد “أن العمليات الأمنية المتواصلة في المنطقة الجنوبية، وتحديدًا في مدينة سبها، تحت إشراف مباشر من رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء عادل عبدالعزيز عمر، حيث قام أفراد التحريات وجمع المعلومات والقبض بالجهاز بمداهمة ثلاثة مواقع في منطقة عبد الكافي، لافتا إلى أن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب خارج ليبيا”.

أضاف الجهاز، أنه أثناء التفتيش الدقيق للمواقع باستخدام كلاب الأثر، تم العثور على مبنى (طهنجر) مُعد لتخزين الممنوعات والبضائع المهربة، حيث ضُبطت بداخله كمية كبيرة من السجائر المهربة تقدر بحوالي 42,500 علبة.

وأوضح الجهاز أنه تم تسليم المواقع التي ضُبط فيها الوقود إلى رئيس الغرفة الأمنية المشكلة من قبل رئيس أركان القوة البرية، الفريق صدام خليفة حفتر، وأما فيما يخص كمية السجائر المهربة، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.