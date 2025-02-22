تصاعد الخلاف بين عقيلة والدبيبة وسط أزمة سياسية حادة

ليبيا بين سندان الانقسام ومطرقة الانتخابات.. قراءة دبلوماسية في صراع عقيلة صالح والدبيبة

ليبيا تقف اليوم عند مفترق طرق خطير، يتشابك فيه السياسي بالقانوني، ويتصارع فيه الطموح الشخصي مع المصلحة الوطنية. مشهد عبثي معقد تقوده شخصيتان محوريتان في الساحة الليبية: رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية. بينما يُتهم الأول بإثارة الانقسامات وعرقلة الانتخابات، يواجه الثاني انتقادات حادة تتعلق بفقدان الشرعية والاستمرار في السلطة دون تفويض شعبي.

تصريحات عقيلة صالح الأخيرة في القاهرة خلال اجتماع رؤساء البرلمانات العربية كانت بمثابة صدمة سياسية قوية، ليس فقط لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، بل أيضًا للشارع الليبي المتعطش للاستقرار. صالح لم يُجامل، بل اتهم حكومة الدبيبة بشكل مباشر بأنها فاقدة للشرعية وساهمت في تعميق الأزمة السياسية، داعيًا إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تقود البلاد نحو الانتخابات.

تصاعدت حدة الخلاف بين عقيلة صالح وحكومة الدبيبة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات حول عرقلة الانتخابات، وسط انقسام سياسي يعمّق الأزمة الليبية الراهنة.

لكن المشهد لم يتوقف عند هذا الحد. حكومة الدبيبة ردت بقوة، متهمة عقيلة صالح بتأجيج خطاب الكراهية والانقسام وتعطيل المسار الديمقراطي من خلال فرض قوانين انتخابية “معيبة”. هذا التراشق الإعلامي والسياسي بين الطرفين يعكس حجم الانقسام الذي يعيشه المشهد الليبي ويثير تساؤلات جدية حول مستقبل العملية الانتخابية والاستقرار السياسي في البلاد.

عقيلة صالح… الرجل الذي يتحدى التيار

عقيلة صالح، رجل القانون والسياسة، يدرك جيدًا حجم التحديات التي تواجه ليبيا اليوم. لكن خطابه الأخير حمل في طياته رسائل واضحة: “حكومة الدبيبة انتهت شرعيتها وآن الأوان للبحث عن بديل قادر على قيادة ليبيا إلى بر الأمان.”

صالح يرى أن استمرار حكومة الدبيبة في السلطة ما هو إلا إطالة أمد الأزمة. “كيف يمكن لحكومة انتهت مدتها القانونية وفقدت ثقة البرلمان أن تستمر في قيادة البلاد؟”، تساؤل طرحه في خطابه الأخير ليُشعل فتيل الجدل مجددًا.

لكن ورغم حدة تصريحاته، لا يمكن إنكار أنه قدم طرحًا واقعيًا لمسألة الانتخابات. دعا إلى تفعيل القوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان، مؤكدًا أن “ليبيا بحاجة ماسة لانتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة تعيد لها الشرعية الشعبية وتُنهي حالة الانقسام.”

حكومة الدبيبة منتهية الولاية… بين الدفاع والهجوم

من جانبها، لم تقف حكومة الدبيبة مكتوفة الأيدي. ففي بيان قوي اللهجة، عبّرت الحكومة عن “استيائها الشديد” من تصريحات عقيلة صالح، واعتبرتها “خطابًا جهوياً يعزز الانقسام“.

اتهمت الحكومة رئيس مجلس النواب بأنه “المسؤول الأول عن تعطيل الانتخابات عام 2021″، مشيرة إلى أن “القوانين الانتخابية التي فرضها عقيلة كانت معيبة وغير قابلة للتنفيذ”. كما حمّل البيان صالح “المسؤولية التاريخية” عن تأخير المسار الديمقراطي في ليبيا.

لكن اللافت في رد الحكومة لم يكن فقط الدفاع عن موقفها، بل أيضًا الهجوم المباشر على شرعية مجلس النواب نفسه. البيان اعتبر أن “جميع المؤسسات الليبية الحالية، بما فيها مجلس النواب، انتهت مدتها الدستورية وتستمد شرعيتها فقط من الاتفاق السياسي.” في هذه النقطة بالتحديد، بدا واضحًا أن الصراع بين الطرفين تجاوز حدود القانون ليدخل في لعبة الشرعيات المتشابكة.

الانتخابات الليبية… الحلم المؤجل

بين اتهامات عقيلة صالح وتعنت حكومة الدبيبة، يظل الحلم الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة معلقًا. الشعب الليبي، الذي عانى ويلات الحروب والانقسامات، يتطلع إلى لحظة يُحكم فيها بصوته لا بالسلاح أو الصفقات السياسية.

لكن يبدو أن الطريق إلى الانتخابات محفوف بالعقبات. فبينما يصر عقيلة صالح على ضرورة “التزامن” بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ترى حكومة الدبيبة أن هذا الشرط “تعجيزي” ويُعطل المسار الديمقراطي. هذا الخلاف القانوني العميق هو في الحقيقة انعكاس للصراع السياسي الأكبر بين الشرق والغرب الليبي.

البُعد الإقليمي والدولي… لاعب خفي أم متحكم رئيسي؟

لا يمكن تحليل المشهد الليبي بمعزل عن التدخلات الإقليمية والدولية. فحكومة الدبيبة، تجد في الدعم الدولي وسيلة لضمان بقائها في السلطة، رغم الاتهامات بفقدان الشرعية.

المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، يواصل دعواته لإجراء الانتخابات كحل وحيد للأزمة الليبية. لكن هذه الدعوات، رغم أهميتها، لا تزال عاجزة عن فرض واقع جديد على الأرض. فالانقسامات الداخلية عميقة والمصالح الإقليمية والدولية متشابكة بشكل معقد.

هل تلوح بارقة أمل؟

رغم قتامة المشهد، لا يزال هناك بصيص من الأمل. ليبيا، برغم كل الانقسامات، تمتلك فرصة تاريخية للخروج من أزمتها إذا ما توفرت الإرادة السياسية الحقيقية. الحل يكمن في حوار وطني شامل، يستند إلى مبدأ “لا غالب ولا مغلوب”، ويضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار.

عقيلة صالح قد يكون صوتًا قويًا في هذا المشهد، لكن عليه أن يتبنى خطابًا أكثر شمولية يوحد الليبيين بدلاً من تعميق الانقسامات. وحكومة الدبيبة، رغم تمسكها بالسلطة، مطالبة أيضًا بالاعتراف بضرورة التغيير والانتقال السلمي للسلطة.

ليبقى السؤال مفتوحًا: هل يتجاوز الليبيون خلافاتهم ويصنعون مستقبلًا جديدًا لبلدهم؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.