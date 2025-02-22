المحجوب: اجتماعات القاهرة قد تصل لحل أزمة مجلسي النواب والدولة

أخبار ليبيا 24

تترقب الساحة السياسية في ليبيا اجتماع القاهرة، بين مجلسي النواب والدولة والذي تعوّل عليه آمال كبيرة لخلق توافق بين الجسمين التشريعيين في البلاد لاسيما مع الانقسام الداخلي في الأخير.

تفاؤل بحل أزمة المجلس الأعلى للدولة

وفي تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24 قالت “أمينة المحجوب” عضو مجلس الدولة ، إن اجتماعات أعضاء النواب والدولة في القاهرة مهمة للغاية وقد تسفر عن نتائج غير متوقعة لحل الأزمة.

وأضافت في تصريحاتها “أن ممثلي النواب والدولة في الاجتماعات المرتقبة يعبرون عن المجلس بعيدًا عن الانقسامات داخله بسبب النزاع على رئاسته بين تكالة والمشري”.

وتابعت “اجتماعات القاهرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر، وهي مهمة للغاية للطرفين اللذين يلتقيان في منطقة تسودها الحرية في تبادل وجهات النظر وطرح الأفكار”.

وأكدت على “أنه لا يوجد خلاف كبير بين المجلسين لكن الواقع في ليبيا يحول دون التوصل إلى تفاهمات لحل الأزمة السياسية، والقوة الكبيرة على الأرض هي من تتحكم في تحركات المجلسين”.

جهود الوساطة العربية والمحلية لحل الأزمة الحالية

يُعلّق أعضاء المجلسين الآمال على هذا الاجتماع الذي من المتوقع حضور كل من محمد تكالة وخالد المشري في، في بادرة لقرب انفراجة المشهد المعقد لوضع المجلس الأعلى للدولة وإعادة توحيده.

البرلمان المصري وجه دعوته في وقت سابق للمجلسين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الأطراف السياسية الليبية ودفع الحوار نحو التقدم، في ظل التحديات السياسية التي تواجه البلاد.

بحسب مصادر مقربة من البرلمانين المصري والليبي، فإن الاجتماع التشاوري سيركز على عدد من الملفات الحساسة، أبرزها:

توحيد المؤسسات التشريعية: بحث سبل تعزيز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين والتشريعات الأساسية. الانتخابات الليبية: مناقشة الترتيبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتحديات التي تواجه إجراؤها. الملف الأمني: تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا ومصر، والتصدي للتحديات الأمنية المشتركة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية: مناقشة آليات دعم الاقتصاد الليبي عبر الاستثمارات والتعاون المشترك.