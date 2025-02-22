الكيلاني تعزز التعاون مع “الفاو” لدعم الأسر محدودة الدخل

أخبار ليبيا 24

بحثت وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، عبد الحكيم الواعر، حيث سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

تعزيز التعاون والاستفادة من تجارب دول الجوار

وخلال اللقاء، جرى استعراض التجارب الناجحة لمنظمة “الفاو” في دول تونس، وسوريا، ومصر، والمغرب في مجال تمكين الأسر محدودة الدخل والنساء، مع التركيز على تطوير برامج ومشاريع عملية تهدف إلى القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة، وفقا للبيان.

فتح آفاق التعاون في برامج الطفولة

كما تناول الاجتماع سبل التعاون في مجال الطفولة، من خلال إطلاق برامج توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا الطفولة وتحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

من جانبها أكدت الكيلاني على أهمية هذا التعاون بين الوزارة والمنظمة، مشيدة بالدور الذي تقوم به المنظمة في دعم جهود التنمية الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر المستهدفة.

منتدى شركاء التنمية في ليبيا

وفي سياق آخر منفصل شاركت الكيلاني في منتدى شركاء التنمية في ليبيا، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت شعار “تنمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في الاقتصاد الليبي”.

وناقش المنتدى سبل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي، وتهيئة بيئة داعمة لاستثماراته، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما تناول استراتيجيات التعاون بين الحكومة والشركاء الدوليين لدعم المشروعات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابا على التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وحضر المنتدى الذي عقد بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير المالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم التقني والفني، إلى جانب ممثلين عن مجموعة البنك الدولي وعدد من الخبراء والمسؤولين، والمهتمين.