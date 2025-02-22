السايح يبحث مع خوري التحضيرات لانتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24

بحث عماد السايح رئيس مجلس المفوضية، مع نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها التحضيرات النهائية لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية.

مناقشة دور الأطراف السياسية في انتخابات المجالس البلدية

كما حضر اللقاء كل من عضوي مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مردة بمقر ديوان المفوضية في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان المفوضية تأتي هذه الزيارة في إطار دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، لا سيما انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية، والتي أعلن عن انطلاقها في 19 يناير 2025.

واستعرضت المفوضية آخر المستجدات المتعلقة بالتحضير لهذه الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة مواقف الأطراف السياسية الليبية وتأثيرها على سير العملية الانتخابية وفرص نجاحها.

دعم أممي لوجستي وفني للمفوضية

كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه مشروع الدعم الدولي المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم العملية الانتخابية. وجرى التطرق إلى ضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لتعزيز المشروع والمضي قدمًا في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية بنجاح، في ظل الظروف السياسية الراهنة.

من جانبها أكدت خوري على التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المحلية في ليبيا.

فتح سجل الناخبين حتى 14 مارس

هذا وقد أعلنت المفوضية اليوم السبت عن فتح سجل الناخبين حتى 14 مارس المقبل. ونوّهت المفوضية أن التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية يعد “تسجيلًا جديدًا ومنفصلًا كليًا” عن سجل ناخبي الانتخابات العامة.

ودعت المفوضية جميع مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والنخب السياسية والاجتماعية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني إلى دعم جهودها من خلال الإسهام في نشر الوعي بمتطلبات عملية التسجيل التي ستمكن المواطن من التأهل للمراحل اللاحقة من العملية الانتخابية عمومًا، ومرحلة الاقتراع خصوصًا.

الجدير بالذكر بلغ عدد المرشحين وفق نظامي القائمة والفردي 4961 شخصًا يتنافسون على 62 مجلسا بلديا في انتخابات المجموعة الثانية حسب قرار مجلس المفوضية رقم «2» لسنة 2025.