الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين نائبًا لملك الأردن

الأمير علي يؤدي اليمين بحضور مجلس الوزراء

محطات بارزة في مسيرة الأمير علي العسكرية والرياضية

من الأكاديمية العسكرية إلى قيادة اتحاد الكرة الأردني

الأمير علي بين المهام العسكرية والإنجازات الرياضية

في صباح يوم الجمعة، وفي مشهد مهيب يعكس ثقل المسؤولية وأهمية اللحظة، أدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبًا للملك الأردني بحضور مجلس الوزراء. جاء هذا الحدث بعدما غادر الملك عبد الله الثاني البلاد متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، تاركًا مقاليد الحكم مؤقتًا في يد أخيه غير الشقيق، الأمير علي.

بين الواجب الدستوري والتقاليد الملكية

في الأنظمة الملكية، لا يعد أداء اليمين مجرد إجراء بروتوكولي بل هو تأكيد على الالتزام بالواجبات الدستورية والمصلحة العليا للوطن. الأمير علي، المعروف بهدوئه وحكمته، وقف أمام مجلس الوزراء ليحمل عبء المسؤولية في غياب الملك، مستندًا إلى تاريخ حافل بالخدمة العسكرية والرياضية.

الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبًا للملك بعد مغادرة الملك عبد الله الثاني إلى السعودية، مستندًا لمسيرة عسكرية ورياضية لافتة.

نشأة ملكية ومسيرة متميزة

وُلد الأمير علي بن الحسين في 23 ديسمبر 1975، للملك الراحل الحسين بن طلال والملكة علياء. تربى الأمير علي في كنف العائلة المالكة التي غرست فيه منذ الصغر قيم الولاء والانتماء للوطن. تلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية بعمان، قبل أن يشد رحاله إلى المملكة المتحدة ثم الولايات المتحدة لمتابعة دراسته.

برز الأمير علي خلال دراسته في مدرسة ساليسبوري بولاية كونيتيكت بموهبته في رياضة المصارعة، وهو ما عكس شخصيته المنضبطة والمثابرة. لكن الطموح الملكي لم يتوقف عند حدود الرياضة، بل اتجه الأمير إلى الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، واحدة من أعرق المؤسسات العسكرية في العالم، ليتخرج منها ضابطًا في ديسمبر 1994، حائزًا على وسام بروناي.

خدمة عسكرية رفيعة

التحق الأمير علي بالقوات الخاصة الأردنية، حيث أكمل تدريبه على القفز الحر وحصل على أجنحة المظليين، ليُظهر مهارات قيادية وميدانية لافتة. وفي عام 1999، عُين قائدًا لمجموعة الأمن الخاص في الحرس الملكي، وهو موقع حساس يتطلب دقة وولاءً مطلقًا.

لم يتوقف الأمير علي عند هذه المحطة، إذ كلفه الملك عبد الله الثاني لاحقًا بتأسيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ليكون منصة استراتيجية تدير الأزمات الوطنية بكفاءة. خلال سنوات خدمته، تدرج الأمير في الرتب العسكرية حتى بلغ رتبة لواء، وهو إنجاز يعكس تقديره وإخلاصه لمهامه.

شغف رياضي وإنجازات وطنية

رغم انشغالاته العسكرية والسياسية، لم يغفل الأمير علي عن شغفه الرياضي، وتحديدًا كرة القدم. فمنذ عام 1999، تولى رئاسة الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث عمل بجدية على تطوير الرياضة في المملكة.

تحت قيادته، حقق المنتخب الأردني قفزات نوعية، أبرزها تأهله لنهائيات كأس العالم للشباب عام 2007 ووصوله إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2012 للمرة الأولى في تاريخه. كما شهدت فترة رئاسته تتويج المنتخبات الأردنية بمختلف الفئات العمرية في بطولات آسيوية مرموقة، متجاوزةً تحديات كبيرة.

الأمير علي لم يكتفِ بالإدارة المحلية، بل سعى إلى تعزيز مكانة الأردن في المحافل الدولية، حيث ترشح لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في محاولة لإحداث تغيير إيجابي في المنظومة الكروية العالمية.

القيادة.. بين الثقة والتحدي

تولي الأمير علي منصب نائب الملك، ليس مجرد إجراء دستوري بل يعكس ثقة الملك عبد الله الثاني في كفاءة أخيه. هذه اللحظة تضع الأمير علي في موقع دقيق يتطلب منه الحفاظ على استقرار البلاد وضمان سير المؤسسات بشكل سلس.

التحديات التي يواجهها الأردن لا تقتصر على الداخل فقط، بل تمتد إلى محيطه الإقليمي المضطرب، ما يجعل من مهام نائب الملك أكثر تعقيدًا. ولكن، مع خلفيته العسكرية وخبراته الإدارية، يبدو الأمير علي مؤهلاً لمواجهة هذه التحديات بثقة وحكمة.

بين الحاضر والمستقبل

تاريخ الأمير علي بن الحسين يبرز كشخصية متعددة الأبعاد: ضابط عسكري، إداري ناجح، ورجل رياضة شغوف. هذه التجربة المتنوعة تعزز مكانته كقيادي قادر على حمل الأمانة في اللحظات الحرجة.

وفيما يغادر الملك عبد الله الثاني إلى السعودية في زيارة ذات طابع استراتيجي، تبقى الأنظار متجهة نحو الأمير علي لمراقبة كيفية إدارته لشؤون البلاد خلال فترة غياب الملك. إنه اختبار حقيقي للكفاءة والحنكة السياسية.

أداء الأمير علي بن الحسين اليمين نائبًا للملك الأردني ليس مجرد حدث بروتوكولي، بل محطة مهمة تعكس استمرارية المؤسسة الملكية الأردنية وقدرتها على ضمان الاستقرار في كل الظروف. إن مسيرته الحافلة بالإنجازات العسكرية والرياضية والإدارية تمنحه الثقة لقيادة الأردن ولو بشكل مؤقت، مؤكدًا مرة أخرى مكانته كشخصية وطنية بارزة.