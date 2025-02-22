الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بالشمال ورياح نشطة على الجنوب

أخبار ليبيا 24

أجواء متقلبة وغير مستقرة لطقس هذا اليوم السبت، إذ تنخفض درجات الحرارة على مناطق الشمال خاصة على الجبل الأخضر، في حين تهب رياح نشطة على بعض مناطق الجنوب مثيرة للأتربة والرمال، مع تكاثر للسحب يتخلله أحيانًا سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الوسط وغرب البلاد، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم ومساء الإثنين مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق. وحركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق. أما درجات الحرارة القصوى فهي تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا. بينما حركة الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا. و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و17 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على المناطق الممتدة من الجفرة إلى سبها وما جاورهم، يتخللها أحيانًا سقوط أمطار متفرقة. في حين حركة الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة على الجفرة اليوم.

الواحات والسرير وتازربو الكفرة

تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على الواحات مع احتمال سقوط أمطار خفيفة. وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، مع هبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق. أما درجات الحرارة القصوى فهي تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 26 درجة على الكفرة وتنخفض غدًا الأحد.