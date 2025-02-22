إعادة تشغيل حقل الصباح بعد عقد من التوقف

شركة الزويتينة تعيد الحياة لحقل الصباح النفطي

خطة مرحلية لرفع الإنتاج إلى 5000 برميل يوميًا

أول شحنة نفط منذ 2015 تغادر غدًا الأحد

جهاز حرس المنشآت يؤمن الحقل بعد التخريب

إعادة تشغيل حقل الصباح النفطي.. خطوة استراتيجية نحو تعزيز الإنتاج

بعد عقد من الجمود والتوقف، تعود الحياة مجددًا إلى حقل الصباح النفطي، في خطوة تعد بمثابة إنعاش حيوي لصناعة النفط الليبية. هذا الحدث يمثل إنجازًا بارزًا لشركة الزويتينة للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط، وسط تحديات أمنية واقتصادية تعاني منها البلاد منذ سنوات.

شهد حقل الصباح النفطي توقفًا قسريًا عن الإنتاج منذ عام 2015 نتيجة تعرضه لعملية تخريب واسعة. هذا الهجوم أدى إلى خروج الحقل عن الخدمة لعقد كامل، متسببًا في فقدان ليبيا لآلاف البراميل من الإنتاج اليومي. على مدار السنوات الماضية، ظلت الآمال معلقة بإعادة تشغيل الحقل، ولكن الأوضاع الأمنية غير المستقرة أخرت هذه الخطوة حتى تم تأمين الموقع بالكامل بواسطة جهاز حرس المنشآت النفطية.

شركة الزويتينة تعيد تشغيل أول بئر بحقل الصباح بعد توقف 10 سنوات، بطاقة 600 برميل يوميًا، مع خطط للوصول إلى 5000 برميل يوميًا بحلول نهاية 2025.

تفاصيل إعادة التشغيل

في بداية عام 2025، أعلنت شركة الزويتينة للنفط عن إعادة تشغيل أول بئر إنتاجي بحقل الصباح، البئر G18، بطاقة إنتاجية تبلغ 600 برميل يوميًا. يتم نقل هذه الكميات عبر صهاريج متنقلة إلى حقل زلة، الذي يبعد حوالي 90 كيلومترًا عن موقع الإنتاج. ومن المقرر ترحيل أول شحنة من النفط المستخرج غدًا الأحد، وهو أول ترحيل منذ توقف الحقل.

الخطة الاستراتيجية لزيادة الإنتاج

تعمل شركة الزويتينة وفق خطة مرحلية تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للحقل تدريجيًا، عبر مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى: إعادة تشغيل بئرين إضافيين بإنتاج يومي يبلغ 1200 برميل.

تقييم حالة الآبار الأخرى لتحديد قابليتها للإنتاج. المرحلة الثانية: تركيب معمل إنتاج مبكر في الحقل.

توصيل 17 بئرًا إلى المعمل الجديد.

رفع الإنتاج اليومي ليصل إلى 4000 برميل بنهاية الربع الأخير من عام 2025.

مع اكتمال هذه الخطوات، تتوقع المؤسسة الوطنية للنفط أن يصل إجمالي إنتاج حقل الصباح إلى 5000 برميل يوميًا.

الأثر الاقتصادي المتوقع

إعادة تشغيل حقل الصباح ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الليبي، خاصة في ظل حاجة البلاد لزيادة مواردها من النقد الأجنبي. وفيما يلي جدول يوضح التأثير المالي المتوقع وفقًا لمعدلات الإنتاج الحالية والمستهدفة:

المرحلة الإنتاج اليومي (برميل) السعر العالمي (دولار) العائد اليومي (دولار) التشغيل الحالي 600 80 48,000 نهاية المرحلة الأولى 1200 80 96,000 بعد المرحلة الثانية 5000 80 400,000

ملحوظة: الأسعار تعتمد على المتوسط العالمي للنفط الخام وتخضع لتقلبات السوق.

التحديات والفرص

التحديات:

الأمن: ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني لحماية الحقول.

ضرورة الحفاظ على الاستقرار الأمني لحماية الحقول. البنية التحتية: تحديث الشبكات والخطوط المتضررة خلال سنوات التوقف.

تحديث الشبكات والخطوط المتضررة خلال سنوات التوقف. التمويل: تأمين الاستثمارات المطلوبة لاستكمال خطط التطوير.

الفرص:

زيادة العائدات: دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة صادرات النفط.

دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة صادرات النفط. التوظيف: توفير فرص عمل جديدة في قطاع النفط والخدمات المرتبطة.

توفير فرص عمل جديدة في قطاع النفط والخدمات المرتبطة. التقنيات الحديثة: إدخال تقنيات إنتاج متقدمة لتحسين كفاءة الاستخراج.

تمثل إعادة تشغيل حقل الصباح النفطي خطوة إيجابية نحو استعادة ليبيا لمكانتها في سوق النفط العالمي. ورغم التحديات الأمنية والفنية، فإن الخطط الموضوعة تعزز من فرص نجاح المشروع وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة. مع استمرار العمل وفق استراتيجية مدروسة، يمكن لحقل الصباح أن يصبح نموذجًا لإعادة تأهيل الحقول المتوقفة في ليبيا.