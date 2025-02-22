أعلى العلامات التجارية قيمة حول العالم في 2025

أخبار ليبيا 24

نمت أكبر الشركات العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 بنسبة 10% لتصل إلى 9.5 تريليون دولار. متجاوزة توقعات نمو الاقتصاد العالمي البالغة 3%.

خمسة شركات أمريكية تتصدر القائمة العالمية

وبحسب بيانات تقرير شركة الأبحاث والاستشارات “براند فاينانس”، حافظت “آبل” على صدارة قائمة أكبر العلامات التجارية قيمة في العالم، حيث بلغت 574.5 مليار دولار بحلول مطلع عام 2025، بارتفاع 11% على أساس سنوي.

في الوقت الذي هيمنت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى على المراكز الأولى في القائمة، إذ جاءت “مايكروسوفت” في المركز الثاني، بعدها “جوجل” و”أمازون”. واحتلت “وولمارت” (Walmart) المركز الخامس بقيمة 137 مليار دولار، مع زيادة كبيرة بلغت 42%.

في المرتبة التالية، جاءت شركة “سامسونغ” (Samsung) بقيمة 111 مليار دولار، بزيادة 11%، تلتها “تيك توك” (TikTok) بقيمة 106 مليار دولار، مع زيادة بلغت 26%. أما “فيسبوك” (Facebook) فقد جاءت في المركز الثامن بقيمة 92 مليار دولار، بزيادة قدرها 21%.

مع ارتفاع قيمة “إنفيديا” 98% انضمت لقائمة أعلى 10 علامات تجارية قيمة للمرة الأولى على الإطلاق.

وجاءت شركة (State Grid Corporation of China) في المرتبة العاشرة بقيمة 85,6 مليار دولار، مع زيادة 20%.

شركات الشرق الأوسط الأكثر نمواً

ووفقا للتقرير على مستوى شركات الشرق الأوسط، جاءت “أرامكو” في صدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة علامتها التجارية 41.7 مليار دولار.

في حين شهدت العلامة التجارية لـ “أدنوك” نموًا قويًا بنسبة 25% إلى 19 مليار دولار، لتحتل المركز الثاني. في حين تعتبر “إي آند” e& العلامة التجارية الأسرع نموًا في العالم هذا العام، حيث سجلت زيادة ثمانية أضعاف إلى 15.3 مليار دولار.

وحققت “إس تي سي” إنجازًا لتصبح العلامة التجارية التاسعة الأكثر قيمة في مجال الاتصالات على مستوى العالم، وأقوى علامة تجارية من حيث التصنيف الائتماني في الشرق الأوسط.

وتتصدر السعودية منطقة الشرق الأوسط في القائمة، حيث تساهم بخمس علامات تجارية تبلغ قيمتها 75.5 مليار دولار.