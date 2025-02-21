من لملودة لـ قصر ليبيا.. ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات في شحات

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شحات.. ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

الجهاز: المتهمون كانوا يجلبون المواد المخدرة من منطقة لملودة إلى منطقة قصر ليبيا

نصب كمين محكم في طريق الصفصاف الرابط بين شحات والبرق

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في شحات.

شحات.. ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن فريق التحريات بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع شحات، تمكن من ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

تحديد هوية الموقوفين

وأضاف الجهاز، أنه تم تحديد هوية الموقوفين وهم المدعو ع.ع.ع، مواليد 1998، من سكان قصر ليبيا، أعزب، والمدعو ج.ع.ا، مواليد 1989، من سكان الغريب، أعزب.

الجهاز: المتهمون كانوا يجلبون المواد المخدرة من منطقة لملودة إلى منطقة قصر ليبيا

وأشار الجهاز، إلى أن العملية جاءت بعد تحريات مكثفة وجمع معلومات، حيث تبين أن المشتبه بهما كانا يقومان بجلب المواد المخدرة من منطقة لملودة إلى منطقة قصر ليبيا.

نصب كمين محكم في طريق الصفصاف الرابط بين شحات والبرق

وتم نصب كمين محكم في طريق الصفصاف الرابط بين شحات والبرق، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 12 قطعة كبيرة الحجم لونها بني يشتبه في كونها مواد مخدرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة تهمة حيازة وتجارة المواد المخدرة، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية المجتمع من أضرارها.