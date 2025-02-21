مداهمة 3 أوكار لتهريب الوقود في منطقة عبد الكافي

أخبار ليبيا 24

مداهمة مواقع لتهريب الوقود في منطقة عبد الكافي

ضبط أكثر من 42 ألف علبة سجائر أثناء مداهمة مواقع فى منطقة عبد الكافي

ضبط كميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب خارج ليبيا

العثور على مبنى (هنجر) مُعد لتخزين الممنوعات والبضائع المهربة

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط كميات كبيرة من الوقود والسجائر المهربة في سبها.

سبها.. ضبط كميات كبيرة من الوقود والسجائر المهربة في سبها

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن العمليات الأمنية المتواصلة في المنطقة الجنوبية، وتحديدًا في مدينة سبها، تحت إشراف مباشر من رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء عادل عبدالعزيز عمر، حيث قام أفراد التحريات وجمع المعلومات والقبض بالجهاز بمداهمة ثلاثة مواقع في منطقة عبد الكافي، لافتا إلى أن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب خارج ليبيا.

ضبط كميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب خارج ليبيا

وأضاف الجهاز، أنه أثناء التفتيش الدقيق للمواقع باستخدام كلاب الأثر، تم العثور على مبنى (طهنجر) مُعد لتخزين الممنوعات والبضائع المهربة، حيث ضُبطت بداخله كمية كبيرة من السجائر المهربة تقدر بحوالي 42,500 علبة.

الجهاز: ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة تقدر بحوالي 42,500 علبة

وأشار الجهاز، إلى أنه تم تسليم المواقع التي ضُبط فيها الوقود إلى رئيس الغرفة الأمنية المشكلة من قبل رئيس أركان القوة البرية، الفريق صدام خليفة حفتر، وأما فيما يخص كمية السجائر المهربة، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأوضح الجهاز، أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.