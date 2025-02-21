مخبأة في أحدى العروق.. ضبط 3 شاحنات وقود مهرب في زلة

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زلة.. عملية ضبط شاحنات وقود مهرب

مديرية أمن الجفرة: الشاحنات كانت مخبأة في أحد العروق والأودية جنوب زلة

ضبط الشاحنات الثلاث وستة أشخاص من جنسيات سودانية وتشادية

أعلنت مديرية أمن الجفرة، اليوم الجمعة، ضبط ثلاث شاحنات صحراوية لتهريب الوقود مخبأة في أحد العروق والأودية جنوب زلة بالقرب من حقل الصباح النفطي.

ضبط عدد 3 شاحنات صحراوية لتهريب الوقود جنوب زلة

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن اللجنة الأمنية المشتركة والمكونة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، نفذت حملة دوريات صحراوية لتمشيط الأودية والدروب الصحراوية بالقرب من حقل الصباح النفطي، حيث تم ضبط عدد 3 شاحنات صحراوية لتهريب الوقود، مخبأه في أحدى العروق والأودية جنوب مدينة زلة.

ضبط الشاحنات الثلاث وستة أشخاص من جنسيات سودانية وتشادية

وأسفرت الحملة عن ضبط الشاحنات الثلاث وستة أشخاص من جنسيات سودانية وتشادية أفادوا بأنهم سائقي تلك الشاحنات واعترفوا بنيتهم تهريب الوقود إلى تشاد. ليتقرر استكمال التحقيق معهم بمركز شرطة زلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

دوريات وحملات لضبط الخارجين على القانون وتهريب الوقود

وتقوم اللجنة الأمنية المشتركة، المشكلة بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، وبإشراف رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام خليفة حفتر، وبرئاسة اللواء جمال العمامي، رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب، بتنفيذ دوريات وحملات لضبط الخارجين على القانون وتهريب الوقود.

وأوضحت اللجنة، أن هذه العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد لتحركات المهربين الذين كانوا يستعدون لنقل كميات كبيرة من الوقود خارج القنوات الرسمية، بغرض تهريبه إلى وجهات غير مشروعة.

العمامي: اللجنة الأمنية عازمة على الاستمرار في عملياتها الأمنية للقضاء على التهريب

وأكد اللواء جمال العمامي، أن اللجنة الأمنية عازمة على الاستمرار في عملياتها الأمنية للقضاء على التهريب بكافة أشكاله، خصوصًا تهريب الوقود، لما يمثله من استنزاف لثروات ومقدرات الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن الحملة ضد مهربي الوقود مستمرة حتى القضاء على هذه الظاهرة نهائيًا.