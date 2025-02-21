ترامب يتراجع عن خطة غزة ويعبّر عن صدمته بموقف مصر والأردن

ترامب: لن أفرض خطتي على غزة وسأكتفي بالتوصية

تفاجئي من موقف مصر والأردن رغم المليارات الأمريكية

لا مكان لحماس في غزة الجديدة وفقًا لخطة ترامب

غزة “موقع رائع” يحتاج لتطوير بعيدًا عن العنف

ترامب بين إعادة إعمار غزة ورفض مصر والأردن: رؤية سياسية مشوشة

في مشهد يعكس تناقضات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، خرج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بتصريحات مثيرة للجدل حول خطته لإعادة إعمار قطاع غزة. تصريحات ترامب التي أدلى بها في مقابلة مع راديو فوكس نيوز، تكشف عن مزيج من الطموح والرؤية الاستعمارية المغلفة بالاهتمام الإنساني، ما يثير تساؤلات عميقة حول النوايا الحقيقية وراء هذا الطرح.

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حديثه مؤكدًا نجاح خطته لإعمار غزة قائلاً: “الخطة ناجحة حقًا، لكنني لن أفرضها. سأجلس وأوصي بها، وبعد ذلك ستصبح الولايات المتحدة مسؤولة عن الموقع.” هذه الجملة تحمل في طياتها إقرارًا غير مباشر بأن الخطة قد لا تحظى بقبول الأطراف المعنية، خاصةً إذا كانت تفتقر إلى الشرعية المحلية والدولية.

ترامب يؤكد نجاح خطته لإعمار غزة دون فرضها، منتقدًا رفض مصر والأردن للمقترح رغم المساعدات الأمريكية، ويشدد على استبعاد حماس وتطوير القطاع بالكامل.

التناقض الأبرز يظهر عندما يشير ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن غزة وفقًا لخطة لا ينوي فرضها. هنا تبرز ازدواجية الموقف الأمريكي المعتادة، بين تبني دور الوسيط ومحاولة السيطرة الفعلية على الأوضاع.

مصر والأردن: الرفض المفاجئ

ما أثار حفيظة ترامب، وفقًا لتصريحاته، هو موقف مصر والأردن الرافض لخطة إعادة الإعمار رغم ما وصفه بـ”المساعدات الضخمة” التي تقدمها الولايات المتحدة لهاتين الدولتين. قال ترامب: “نحن ندفع مليارات الدولارات سنويًا للأردن ومصر. وقد تفاجأت قليلًا لأنهما لم يقبلا خطتي.”

يُظهر هذا التصريح نظرة أمريكية ضيقة تعتبر المساعدات أداة شراء للقرار السيادي للدول. غير أن موقف القاهرة وعمان الرافض ينبع من إدراك خطورة التبعات المحتملة لمثل هذه الخطة، خصوصًا في ظل التلميحات حول تهجير سكان غزة أو تفريغ القطاع مؤقتًا بحجة إعادة الإعمار.

غزة بلا حماس: رؤية أحادية

أحد أهم عناصر خطة ترامب هو استبعاد حركة حماس بشكل كامل من مشهد غزة الجديدة. قال ترامب صراحةً: “لن يكون هناك حماس، وسيتم تطوير غزة، ثم نبدأ من جديد بمكان نظيف.”

قد تبدو هذه الفكرة مغرية للبعض، لكنها تتجاهل تعقيدات الواقع الفلسطيني. فإقصاء حماس دون إيجاد بدائل سياسية واجتماعية مقبولة قد يؤدي إلى فراغ خطير يزيد من تعقيد الأوضاع. كما أن الحديث عن “مكان نظيف” يثير تساؤلات حول الوسائل المقترحة لتحقيق هذا الهدف.

سكان غزة أمام خيارين؟

ترامب حاول تقديم خطته وكأنها عرض مغرٍ لسكان غزة، قائلاً: “إذا خُيّر سكان غزة بين هذا الخيار والعيش في مجتمع جميل، أعتقد أنني أعرف أي خيار سيتخذونه.”

هذا التصور يُظهر عدم فهم عميق للواقع المعقد في القطاع، حيث لا يتعلق الأمر فقط بالبنى التحتية والاقتصاد، بل أيضًا بالكرامة والسيادة والحقوق الوطنية. السكان الذين واجهوا الحصار والحروب لأكثر من عقد ونصف، لن يروا في خطة تُفرض من الخارج حلاً جذابًا، خاصة إذا ارتبطت بتهجير مؤقت أو دائم.

موقع غزة: فرصة ضائعة أم مطمع استعماري؟

وصف ترامب غزة بأنها “موقع رائع” لكنه “غير صالح للعيش” حاليًا. وأضاف متسائلًا: “لماذا تخلت عنها إسرائيل؟”

هذه النظرة تعكس الطابع البراغماتي في سياسة ترامب، حيث يُنظر إلى الأراضي من منظور استثماري بحت، متجاهلًا السياق التاريخي والسياسي. غزة ليست مجرد موقع استراتيجي مطل على البحر، بل هي جزء من صراع طويل حول الأرض والهوية.

تهجير مؤقت أم دائم؟

أخطر ما حملته تصريحات ترامب هو الإشارة إلى فكرة تفريغ غزة مؤقتًا من سكانها أثناء عمليات الإعمار. قال: “إذا ما تم منح سكانها الخيار سيخرجون منها.” مثل هذه التصريحات تثير مخاوف من نوايا خفية قد تتعلق بتهجير قسري، وهو ما يفسر الرفض القاطع من مصر والأردن.

التاريخ الفلسطيني مليء بمحاولات التهجير والإخلاء القسري، ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين الممتدة منذ نكبة 1948 تجعل من أي خطة تتضمن تهجيرًا، حتى وإن كان مؤقتًا، أمرًا مرفوضًا بشكل قاطع.

موقف مصر والأردن: السيادة قبل المساعدات

رفض مصر والأردن للخطة يعكس موقفًا مبدئيًا يدافع عن السيادة العربية ويرفض الضغوط المالية الأمريكية. من الواضح أن الدولتين تدركان أن قبول خطة قد تنطوي على تهجير الفلسطينيين، حتى مؤقتًا، سيشكل خطرًا وجوديًا على استقرار المنطقة بأكملها.

ترامب وإسرائيل: صداقة مشروطة

في حديثه عن إسرائيل، أظهر ترامب جانبًا متناقضًا. فهو انتقد إسرائيل لتخليها عن غزة لكنه في الوقت ذاته عبّر عن تعاطفه مع نتنياهو بسبب مشاهد قتل الأطفال الإسرائيليين. قال: “نتنياهو غاضب بشأن ما حدث لجثث لأطفال الإسرائيليين أمس وله الحق في أن يكون كذلك. هذه المشاهد لا تصدق ووحشية للغاية.”

هذا الطرح يسلط الضوء على تفضيلات ترامب المتقلبة، إذ يُظهر انحيازًا عاطفيًا لإسرائيل مع محاولات متواضعة لإبداء الحياد.

دعم القضية الفلسطينية: موقف الشعوب أم الحكومات؟

على الرغم من تعقيد الموقف السياسي، تظل الشعوب العربية، خاصة في مصر والأردن، داعمة للقضية الفلسطينية بشكل واضح. رفض الحكومات لا ينبع فقط من حسابات سياسية بل أيضًا من استشعار الضغط الشعبي الرافض لأي مخططات تمس بحقوق الفلسطينيين.

خطة مشوشة تنذر بالمزيد من التعقيدات

تصريحات ترامب حول غزة تكشف عن رؤية ضبابية تجمع بين الطموحات الاقتصادية والمطامع السياسية. الحديث عن إعادة إعمار غزة بمعزل عن حماس، مع تلميحات للتهجير المؤقت، يفتح الباب أمام المزيد من التوترات.

موقف مصر والأردن الرافض لهذه الخطة يؤكد على أن القضية الفلسطينية لا تزال حجر الزاوية في استقرار المنطقة. أي محاولة لحلها بعيدًا عن الحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين ستبوء بالفشل.

وفي النهاية، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل يسعى ترامب فعلًا لإعمار غزة من أجل أهلها، أم أن الخطة مجرد محاولة جديدة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وفقًا لمصالح واشنطن؟