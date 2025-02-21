«المقريف» يوقّع اتفاقاً لتنفيذ مشروع «كلاسيرا للتّعليم الذكي»

أخبار ليبيا 24

تَوقيع اِتّفاق لِتنفيذ مشروع “كلاسيرا للتّعليم الذكي” برعاية الألكسو في تونس

المشروع يهدف إلى تعزيز التّحوّل الرّقمي في قِطاع التّعليم العربي

مبادرة “التّضامن الرّقمي: أجهزة حاسوب متصلة بالإنترنت للتّعليم والتّعلّم للجمِيع

وقّع وزير التّربية والتّعليم، بحكومة الوحدة منتهية الولاية، “موسى المقريف”، اِتّفاق لِتنفيذ مشروع “كلاسيرا للتّعليم الذكي”، برعاية من المُنظّمة العربية للتّربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، في مقر المُنظمة بتونس.

تعزيز التّحوّل الرّقمي في قِطاع التّعليم العربي

ويعد الاتفاق خطوة إلى تعزيز التّحوّل الرّقمي في قِطاع التّعليم العربي، ويستند المشروع إلى خبرات الطرفين الموقعين، حيث تُواصل الألكسو دورها الرّيادي في تطوير التّعليم ودعم المبادرات الرّقمية، بينما تُقدّم شركة “كلاسيرا” خبرتها الواسعة في تشغيل أنظمة التّعليم الذكي على المستويين العربي والدّولي، ممّا يُعزّز من كفاءة تطبيق المشروع وتحقِيق أهدافه، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة على موقع “فيسبوك”.

مبادرة “التّضامن الرّقمي: أجهزة حاسوب متصلة بالإنترنت للتّعليم والتّعلّم للجمِيع

ويأتي هذا الاِتّفاق اِستجابةً لمبادرة “التّضامن الرّقمي: أجهزة حاسوب متصلة بالإنترنت للتّعليم والتّعلّم للجمِيع”، التي أطلقتها الألكسو عام 2022م، بهدف دعم الدّول العربية في مُواكبة التّحولات الرّقمية وتطوير بيئات التّعلّم الرّقمي.

المشروع يتضمن مجموعة من الأنظمة الذكية التي تُعزز العملية التّعليمية

ويتضمّن المشروع مجموعة من الأنظمة الذكية التي تُعزز العملية التّعليمية، من بينها نظام إدارة التّعلّم (LMS)، ونظام الفصول الاِفتراضية، ونظام إدارة المحتوى الإلكتروني، ونظام تحليل الأداء، ونظام إدارة الاِختبارات، والتّعلّم التكيفي، والتّحفيز الأكاديمي، إلى جانب نظام إدارة الدّورات التدريبية، ونظام الشهادات الإلكترونية، ونظام إدارة المسابقات، ونظام إدارة المكتبات الإلكترونية، ممّا يُسهم في تطوير بيئات التّعلّم الرّقمي وتحسين تجربة الطلاب والمُعلّمين.