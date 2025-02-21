اللجنة الاستشارية تختتم اجتماعها الثاني في طرابلس

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اللجنة الاستشارية.. الاجتماع الثاني استمر لمدةثلاثة أيام في طرابلس

البعثة الأممية: مناقشات الاجتماع الثاني دارت حول الإطار الانتخابي الحالي

اتفاق على معاودة الاجتماع في الأيام المقبلة

اختتمت اللجنة الاستشارية التي أنشأتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، اجتماعها الثاني والذي استمر ثلاثة أيام في طرابلس.

البعثة الأممية: الاجتماع الثاني للجنة استمر لمدةثلاثة أيام في طرابلس

وأوضحت البعثة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “بتيسير من خبراء البعثة في مجال الانتخابات والدستور، أجرت اللجنة مناقشات حول الإطار الانتخابي الحالي، مع التركيز على الجوانب الخلافية التي أعاقت إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا”.

البعثة الأممية: مناقشات الاجتماع الثاني دارت حول الإطار الانتخابي الحالي

وأضاف البيان، أنه إدراكاً لترابط العديد من هذه القضايا مع بعضها، أكد الأعضاء على أهمية إتباع نهج شامل لحل هذه التحديات، لافتا إلى أنه جرى مناقشة العديد من المقترحات الممكنة لمعالجتها بما يتماشى مع مهمة اللجنة المحددة.

اتفاق على معاودة الاجتماع في الأيام المقبلة

واتفقت اللجنة الاستشارية على معاودة الاجتماع في الأيام المقبلة لمواصلة عملها.

البعثة: المناقشات كانت بناءة.. والمقترحات من شأنها دعم انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي

وفي غضون ذلك، أشادت البعثة بالمناقشات البناءة والالتزام والتفاني الذي أظهره أعضاء اللجنة في العمل على تقديم مقترحات من شأنها دعم انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي المستدام.

وصول المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا

وكانت المبعوثة الأممية حنا تيتيه، قد وصلت إلى العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس بعد نحو شهر من تكليفها بمنصبها من جانب مجلس الأمن، متعهدة بـ«البناء على العمل الذي قام به أسلافها وزملاؤها في البعثة، ومواصلة إيجاد السبيل نحو حل يقوده الليبيون ويملكون زمامه».

وقالت تيتيته، في تصريحات نقلها بيان رسمي صادر عن البعثة الأممية: “لن يتحقق هذا “حل يقوده الليبيون” دون العمل بشكل فاعل مع جميع الليبيين – من جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمع المدني من الحكماء والنساء والشباب والمجتمعات المحلية والمكونات الثقافية”.

الحل الدائم

وأشارت المبعوثة الأممية، إلى أن «الحل الدائم يجب أن يكون حلاً يقوده الليبيون ويملكون زمامه»، فإنها تعهدت «بالعمل أيضاً مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للحصول على دعمها من أجل حشد الجهود الجمعية لتمكين الجهات الفاعلة الليبية من الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة أراضي ليبيا وسيادتها».

كما تعهدت تيتيته «بدعم المؤسسات الليبية وتمكينها من إجراء انتخابات وطنية شاملة للجميع وصياغة رؤية وطنية جماعية للتصدي للتحديات التي تواجهها ليبيا منذ آمد بعيد».

المبعوثة الأممية: مهمتي لن تكون سهلة

وأقرت المبعوثة الأممية عقب وصولها إلى طرابلس بأن مهمتها «لن تكون سهلة»، لكنها قالت «العمل معاً يجعله ممكنًا، ولن أدخر جهداً في السعي إلى تحقيق السلام والاستقرار لليبيا والشعب الليبي».

واختتمت تيتيه تصريحها بتأكيد «التزام الأمم المتحدة مبدعم ليبيا لتغدو مزدهرة ومستقرة وديمقراطية ــ ليبيا التي تخدم كل شعبها وتوفر لهم الفرص؛ ودولة التي تتبوأ مكانتها كطرف فاعل بكل ثقة على الساحة العالمية»، متعهدة بـ«العمل مع الليبيين والمجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية».