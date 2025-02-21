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يوسف العقوري.. رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب

افتتاح ورشة العمل التدريبية التي نظمتها منظمة الهجرة الدولية

العقوري: دعم مجلس النواب للقطاع البحثي في ليبيا

عبر الاتصال المرئي المباشر، افتتح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “يوسف العقوري” ورشة العمل التدريبية التي نظمتها منظمة الهجرة الدولية حول تحديد البيانات وتحليلها وإعداد التقرير بمشاركة عدد من الجامعات الليبية.

العقوري يطالب بإشراك الجامعات الليبية في ملف الهجرة لتطوير قدراتهم في المجالات البحثية

وألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب كلمة الافتتاح، والتى أكد خلالها على أهمية إشراك الجامعات الليبية في ملف الهجرة لتطوير قدراتهم في المجالات البحثية من أجل دعم صناع القرار في الجهات التنفيذية والتشريعية بالبحوث والدراسات المفيدة وهو ما يُعد شرطاً أساسياً للحوكمة الرشيدة في هذا الملف.

العقوري: دعم مجلس النواب للقطاع البحثي في ليبيا

وأكد العقوري، على أهمية ورقاتهم البحثية، وإنها ستكون محل تقدير، حيث أصبح من الضروري أن يتم اتخاذ القرارات والسياسات الحكومية تجاه ملف الهجرة استنادا على الأدلة الموضوعية التي يوفرها الباحثون، مشيراً إلى دعم مجلس النواب للقطاع البحثي في ليبيا، داعياً الباحثين المشاركين في الورشة للاستفادة من البرنامج وإنتاج ورقات بحثية على مستوى عالي.

العقوري: تقريب الجامعات والباحثين من مراكز صنع القرار

وأثنى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، على دور وزارة التعليم العالي و وزارة الخارجية لدعمهم هذا المشروع من أجل تقريب الجامعات والباحثين من مراكز صنع القرار.

ورشة العمل التدريبية

الجدير بالذكر أن ورشة العمل التدريبية التي تستمر على مدى ثلاثة أيام أقيمت في دولة تونس وتأتي ضمن المرحلة العملية من برنامج بحوث الهجرة.