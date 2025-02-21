الأرصاد: أجواء متقلبة على أغلب مناطق غرب البلاد مصحوبة بأمطار خفيفة

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الأرصاد: رياح نشطة وتكاثر للسحب يتخللها هطول أمطار خفيفة

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجنوب الغربي

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الجمعة، الموافق 21 فبراير 2025..حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية أجواء متقلبة، اليوم، على أغلب مناطق غرب البلاد خاصة الجنوب الغربي، مصحوبة برياح نشطة وتكاثر للسحب يتخللها أحيانًا هطول أمطار خفيفة مع درجات حرارة منخفضة نسبيًا على مناطق الشمال.

وحول تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على ليبيا:

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق.

– الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا طفيفًا غدًا السبت.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد:

– حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

– الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا طفيفًا غدًا السبت.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر على أغلب المناطق يتخللها أحيانًا هطول أمطار متفرقة على مناطق غدامس والحمادة والجفرة.

– الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة، وتسجل تراجعًا غدًا السبت على أغلب المناطق.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:

– حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة على جالو والجغبوب.

– الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية ولا تتجاوز 20 درجة على جالو والجغبوب، وتسجل تراجعًا طفيفًا غدًا السبت.