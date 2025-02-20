مواجهات نارية في ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

الأهلي يصطدم بالهلال وبيراميدز يواجه الجيش الملكي

الزمالك يصطدم بستيلينبوش والمصري أمام سيمبا التنزاني

صدام محتمل بين الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري الأبطال



نهائي الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب منتصف مايو

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2024-2025.. مواجهات نارية وآمال مصرية

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2024-2025 عن مواجهات قوية وحماسية، وضعت ممثلي الكرة المصرية في تحديات صعبة نحو الحلم الأفريقي. أقيمت مراسم القرعة مساء الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور ممثلي الأندية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا:

المباراة الفريق الأول الفريق الثاني المباراة 1 الأهلي المصري الهلال السوداني المباراة 2 بيراميدز المصري الجيش الملكي المغربي المباراة 3 صن داونز الجنوب أفريقي الترجي التونسي المباراة 4 مولودية الجزائر أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي

مواجهات نصف النهائي (دوري الأبطال):

الفائز من الأهلي × الهلال سيواجه الفائز من صن داونز × الترجي .

سيواجه الفائز من . الفائز من بيراميدز × الجيش الملكي سيواجه الفائز من مولودية الجزائر × أورلاندو بايرتس.

مواعيد مباريات ربع النهائي:

ذهاب : 1 و2 أبريل 2025.

: 1 و2 أبريل 2025. إياب: 8 و9 أبريل 2025.

قرعة دوري الأبطال أسفرت عن مواجهات قوية للأهلي وبيراميدز، بينما ينتظر الزمالك والمصري فرصتهم للتأهل في الكونفدرالية بمواجهات متوازنة وحماسية.

نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية:

المباراة الفريق الأول الفريق الثاني المباراة 1 الزمالك المصري ستيلينبوش الجنوب أفريقي المباراة 2 نهضة بركان المغربي أسيك ميموزا الإيفواري المباراة 3 اتحاد العاصمة الجزائري شباب قسنطينة الجزائري المباراة 4 المصري البورسعيدي سيمبا التنزاني

مواجهات نصف النهائي (الكونفدرالية):

الفائز من الزمالك × ستيلينبوش سيواجه الفائز من المصري × سيمبا .

سيواجه الفائز من . الفائز من نهضة بركان × أسيك ميموزا سيواجه الفائز من اتحاد العاصمة × شباب قسنطينة.

مواعيد مباريات ربع النهائي:

ذهاب : 2 أبريل 2025.

: 2 أبريل 2025. إياب: 9 أبريل 2025.

تحليلات وتوقعات: من سيتأهل إلى نصف النهائي؟

الأهلي والهلال السوداني: صراع عمالقة

مواجهة الأهلي والهلال السوداني تعد من أقوى لقاءات ربع النهائي. الأهلي، بطل النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي في التتويجات، يسعى لمواصلة سيطرته القارية. الهلال، الطامح لتحقيق إنجاز تاريخي، يعتمد على قوته الهجومية وتنظيمه الدفاعي.

بيراميدز والجيش الملكي: مواجهة متكافئة

بيراميدز، الباحث عن لقبه القاري الأول، سيواجه الجيش الملكي المغربي في لقاء متوازن. الفريق المصري يمتلك عناصر هجومية قوية، بينما يعتمد الجيش الملكي على صلابته الدفاعية.

الزمالك وستيلينبوش: طريق نحو نصف النهائي

في الكونفدرالية، يدخل الزمالك المواجهة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي كمرشح قوي. الفريق المصري يسعى للحفاظ على لقبه.

المصري وسيمبا: اختبار صعب

المصري البورسعيدي سيواجه سيمبا التنزاني في مواجهة صعبة. الفريق المصري يسعى لاستغلال عامل الخبرة القارية.

احتمالات النهائيات المصرية:

هناك فرصة قائمة لرؤية نهائي مصري في كل من دوري الأبطال والكونفدرالية. إذا نجح الأهلي وبيراميدز في تخطي عقبات ربع ونصف النهائي، قد يتقابلان في النهائي القاري.

أما في الكونفدرالية، فإن مواجهة الزمالك والمصري في نصف النهائي تعزز فرص نهائي مصري خالص.

الجدول الزمني الكامل لمراحل البطولة:

المرحلة التواريخ ربع النهائي (ذهاب) 1-2 أبريل 2025 ربع النهائي (إياب) 8-9 أبريل 2025 نصف النهائي (ذهاب) 26-27 أبريل 2025 نصف النهائي (إياب) 3-4 مايو 2025 النهائي (ذهاب) 17 مايو 2025 النهائي (إياب) 25 مايو 2025

قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية هذا الموسم وضعت الأندية المصرية أمام اختبارات حقيقية تتطلب التركيز والخبرة. الجماهير المصرية تترقب بشغف هذه المواجهات التي قد تسفر عن نهائيات قارية بطابع مصري خالص. فهل نشهد هذا الحلم يتحقق؟