«مجموعة أ3+» تحذر من «حركة أحادية الطرف» تزيد الانشقاقات بين الليبيين

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“ مجموعة أ3+”: استقرار ليبيا مرتبط بحل سياسي شامل

“مجموعة أ3+” تحذر من «حركة أحادية الطرف» تزيد الانقسامات

“مجموعة أ3+” تطالب بإشراك جميع فئات الشعب الليبي في العملية السياسية

قالت كارولين رودريغيز، ممثلة غيانا في مجلس الأمن، المتحدثة باسم مجموعة “أ3+” والتى تضم “الجزائر والصومال وسيراليون وغيانا”، إن استقرار ليبيا وأمنها على المدى الطويل مرتبطان بشكل حاسم بحل سياسي من قبل الليبيين ومن أجلهم.

إشراك جميع فئات الشعب الليبي في العملية السياسية

وأكدت رودريغيز، على أهمية إشراك جميع فئات الشعب الليبي في العملية السياسية الجارية في البلاد، معتبرة أن مشاركة الشعب، لا سيما النساء والشباب، بالغة الأهمية لاستعادة الثقة.

قانون الانتخابات

وحول قانون الانتخابات، فقد أوضحت مجموعة “أ3+”، أنه بالرغم من تحسن الوضع المسجل في ليبيا، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء التقدم الضئيل فيما يتعلق باعتماد قانون انتخابات يسمح بإجراء انتخابات وطنية في البلاد، مؤكدة أن هذه الانتخابات تعد عنصرا أساسيا لإخراج ليبيا من الطريق المسدود، بهدف ضمان استشارة الشعب الليبي بالكامل وتمكينه من تحديد مستقبله.

ودعت المجموعة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة ليبيا على إحراز تقدم في هذا الاتجاه.

إنشاء لجنة استشارية

وثمنت المجموعة، إنشاء لجنة استشارية مؤخرا مكلفة بتسهيل إجراء الانتخابات في ليبيا في إطار المبادرة السياسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معبرة عن قناعتها بأن عملية شاملة وجدول زمني محدد سيكون مفيدا لدعم الحوار والمشاورات مع الأطراف المعنية.

وقف إطلاق النار

وبشأن الوضع الأمني، عبرت المجموعة عن ارتياحها فيما يخص احترام وقف إطلاق النار المتفق عليه في ليبيا، محذرة، في الوقت نفسه، من كل “حركة أحاديو الطرف” يمكن أن يزيد من الانشقاقات بين الليبيين و يعزز الانقسامات بين مؤسسات البلد.

تأثير الأزمة السودانية والسورية على ليبيا

كما عبرت مجموعة أ3+، عن قلقها العميق إزاء الانعكاسات السلبية التي خلفتها الأزمة السودانية والسورية والتي كان لها تأثير على الوضع في ليبيا، قائلة: “ندعو كل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة للانسحاب الفوري وغير المشروط من ليبيا وندعو لاحترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية”.

موارد النفط

وعلى صعيد آخر، ذكرت رودريغز أن الموارد الطبيعية في ليبيا، بما فيها النفط، لا يجب استغلالها بطريقة غير شرعية، بل ينبغي أن تستخدم لصالح الليبيين.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

وحول ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، فقد أشادت، بالجهود التي تبذلها الحكومة الليبية من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمتاجرة بالأسلحة وتأمين الحدود وحمايتها من الشبكات الإجرامية.

اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

وأكدت رودريغيز أن مجموعة “أ3+”، مقتنعة تماما بأن الاستقرار في ليبيا مرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل المستمر والهادف الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى حلول ملموسة”.