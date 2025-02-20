ليبيا تشارك في إعداد وثيقة برلمانية عربية لرفض تهجير الفلسطينيين

أخبار ليبيا 24

وثيقة عربية موحدة يشارك عضو مجلس النواب حسن الطاهر البرغوثي في اعدادها

مشروع وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني

الوثيقة الوحيدة المطروحة على جدول أعمال المؤتمر السابع

شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي حسن الطاهر البرغوثي، في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عُقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.

مشروع وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مشروع وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، كبند وحيد على جدول أعمال المؤتمر.

دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه

كما ناقشت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي تضم محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي و ممثلين عن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، مشروع وثيقة برلمانية عربية موحدة تحت عنوان “دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخطط التهجير والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية”، تمهيدًا لاعتمادها من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في المؤتمر الذي سوف يعقد بمقر جامعة الدول العربية يوم 22 فبراير الحالي.

الوثيقة الوحيدة المطروحة على جدول أعمال المؤتمر

وقررت اللجنة بالإجماع أن تكون هذه هي الوثيقة الوحيدة المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية الفارقة.

مشروع الوثيقة

ويتضمن مشروع الوثيقة التأكيد على ثوابت الموقف العربي الرافض لكل مقترحات التهجير و رفض لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما يتضمن مشروع الوثيقة عددًا من الخطوات والإجراءات البرلمانية الموحدة التي سيقوم بها البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات والمجالس العربية، من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.