في الشارع العام.. ضبط متهم بتجارة الحشيش ببنغازي

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بنغازي.. ضبط متهم بتجارة الحشيش في الشارع العام

العثور على 7 لفافات حشيش وأنبوب صغير لتعاطي المخدرات مع المتهم

حملة أمنية واسعة في مدينة سبها

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، ضبط متهم بتجارة الحشيش في الشارع العام في بنغازي.

بنغازي.. ضبط متهم بتجارة الحشيش في الشارع العام

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن عناصر مكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات، تمكنوا من ضبط شخص أثناء تجوله في الشارع العام متلبسًا بتجارة المواد المخدرة، لافتا إلى أنه عُثر بحوزته على (7) لفافات حشيش وأنبوب صغير لتعاطي المخدرات.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأضاف الجهاز، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لمواجهة تهمة حيازة وتجارة المواد المخدرة.

حملة أمنية واسعة في سبها

وفي غضون ذلك، وبناءا على توجيهات رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام خليفة حفتر، بشأن مداهمة أوكار الفساد و تجار المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة في المنطقة الجنوبية، فقد وصل رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء عادل عبد العزيز عمر، إلى مدينة سبها على رأس قوة أمنية تابعة للجهاز.

اعتماد خطط مرحلية لمداهمة أوكار الفساد

وتم البدء الفوري في تنفيذ المهام الموكلة للجهاز، حيث تم اعتماد خطط مرحلية لمداهمة أوكار الفساد والقبض على العصابات الإجرامية والمطلوبين لنيابة المخدرات.

مدينة سبها

وأجرى رئيس الجهاز جولة تفقدية لفرع مكافحة المخدرات في سبها، حيث اجتمع بأعضاء القوة وموظفي الفرع، وأعطى تعليمات واضحة ببدء تنفيذ الخطة الأمنية المكلفين بها

وشدد اللواء عادل عبد العزيز على أهمية التنسيق بين الجهات الأمنية لضمان نجاح الحملة، والقضاء على شبكات الفساد والجريمة المنظمة التي تهدد أمن المواطنين واستقرار المنطقة.